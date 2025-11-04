uma parceria com o Jornal Expresso
04/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 04-11-2025 07:00

Delegação de competências no presidente da Câmara de Santarém passa com abstenção do Chega e voto de qualidade

Delegação de competências no presidente da Câmara de Santarém passa com abstenção do Chega e voto de qualidade
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na primeira reunião do executivo camarário de Santarém do mandato houve o primeiro choque frontal entre a gestão AD e a oposição. Em causa a delegação de competências no presidente, como a de poder autorizar despesas até 350 mil euros, sem deliberação do executivo. PS votou contra e a proposta passou graças à abstenção do Chega.

A abstenção do vereador do Chega na Câmara de Santarém, Pedro Correia, foi determinante para a delegação de competências, no presidente do município, de autorizar despesas entre 150 mil e 350 mil euros sem necessidade de deliberação do executivo. Os 4 eleitos do PS votaram contra e os 4 da AD a favor, tendo valido o voto de qualidade do presidente para desempatar e aprovar essa proposta, bem como outra relativa também a competências delegadas.
Refira-se que o presidente da câmara já tem, à partida, a possibilidade, conferida por lei, de autorizar despesas até 150 mil euros sem necessitar da aprovação da vereação. Depois, caso lhe seja delegada essa competência, pode autorizar despesas até um limite máximo de 750 mil euros, mas João Leite optou pelos 350 mil euros, segundo a proposta levada à reunião.
Pedro Correia deixou claro que a posição agora assumida não significa que o Chega esteja a ser “complacente com despesismos”, referindo que qualquer delegação de competências pode ser revogada quando se considerar que está a ser feito um uso abusivo da mesma. Já Pedro Ribeiro, do PS, defendeu que a autorização de despesa entre 150 mil e 350 mil euros devia continuar sob controlo do executivo, dizendo que foi isso que os resultados eleitorais expressaram ao não dar maioria absoluta a nenhuma força política. “O resultado das eleições ditou que maioria das pessoas entendeu que aquilo que são assuntos que podem ser tratados em reunião de câmara sejam tratados em reunião de câmara”, vincou, referindo que com a abstenção do Chega, “o presidente da câmara tem agora todas as condições para governar como quer”.
João Leite confrontou Pedro Ribeiro com a sua postura enquanto foi presidente da Câmara de Almeirim, nos três últimos mandatos, em que sempre contou com essa competência delegada pelo executivo para agilizar a gestão municipal, sublinhando a sua mudança de posição agora. Recordando que, nos anteriores mandatos, essa delegação de competências no presidente foi sempre prática corrente no município de Santarém, o líder do executivo defendeu que, subjacente à posição de Pedro Ribeiro, estaria o objectivo de “atrasar procedimentos” e de querer ter um controlo na Câmara de Santarém que nunca quis na Câmara de Almeirim.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar