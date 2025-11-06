Novo presidente quer Câmara de Tomar mais ágil, transparente e próxima dos cidadãos

A sessão solene de tomada de posse dos eleitos para a Assembleia Municipal e Câmara Municipal de Tomar decorreu na noite de segunda-feira, 3 de Novembro. A cerimónia, que contou com muito público, teve lugar no auditório do Politécnico de Tomar. Além da tomada de posse, foi ainda eleito João Tenreiro, da coligação PSD/CDS (AD), como presidente da assembleia municipal, numa mesa composta ainda por Lurdes Fernandes e Miguel Rodrigues, 1.º e 2.º secretários respectivamente.

Também o executivo municipal tomou posse. Do lado da AD, Tiago Carrão assume a presidência, acompanhado pelas vereadoras Sandra Cardoso e Célia Bonet. O Partido Socialista conta com os vereadores Hugo Cristóvão, Filipa Fernandes e José Delgado. Pelo Chega, foi eleito o vereador Samuel Fontes. Ao longo da noite houve ainda tempo para animação musical com a actuação da Tuna Templária. No discurso de tomada de posse, o novo presidente da câmara, Tiago Carrão, começou por fazer referência ao local onde decorreu a cerimónia. Referiu que o Politécnico de Tomar recebeu pela primeira vez uma cerimónia de tomada de posse. O autarca frisou que a instituição será um parceiro estratégico na governação. Falou do projecto “Tomar 2050”, pensado para ser executado nos próximos 12 anos, e que assenta em oito eixos estratégicos. Entre as medidas deste plano a longo prazo, estão a criação de novas zonas industriais, um programa ambicioso para a habitação, a candidatura de Tomar a capital portuguesa da cultura ou a criação da polícia municipal.

Tiago Carrão sublinhou ainda que pretende reorganizar a autarquia, tornando a câmara municipal mais ágil, transparente e próxima dos cidadãos. “A câmara será uma casa aberta e moderna”, vincou. O autarca afirmou que pretende devolver à política tomarense a confiança e a esperança. “Tomar tem, a partir de hoje, uma nova forma de fazer política”, concluiu o autarca.

João Tenreiro é o novo presidente da assembleia municipal

No discurso de tomada de posse, o novo presidente da Assembleia Municipal de Tomar, João Tenreiro, eleito pela coligação PSD/CDS, referiu que quer uma assembleia viva, digna e participada. O autarca comprometeu-se a promover a aprovação de um novo regimento da assembleia municipal, bem como apostar na eficácia da informação e da comunicação institucional. “Esta assembleia não será apenas o lugar onde se debate ou se vota, será um espaço onde se reflecte, se constrói entendimento e onde se projecta o futuro colectivo”, rematou.