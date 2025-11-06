Nuno Azevedo promete colocar Coruche sempre em primeiro lugar e PSD lidera assembleia municipal

O auditório do Museu Municipal de Coruche acolheu, no dia 3 de Novembro, a cerimónia de instalação dos novos órgãos autárquicos do município. O socialista Nuno José Azevedo assumiu a presidência da Câmara de Coruche, sucedendo ao seu camarada Francisco Oliveira. O novo elenco camarário é composto por Susana Cruz, Jorge Grifo e Nuno Azevedo (PS), Dionísio Mendes, Osvaldo Ferreira e Filipa Daniel (VC-DM), e Francisco Gaspar (PSD).

A mesa da assembleia municipal ficou constituída por Susana Vitorino (PSD) como presidente, Paulo Matias como 1.º secretário e Rosa Lindinho como 2.ª secretária, ambos do PS. Para a eleição da mesa foram apresentadas duas listas, a Lista A, que colheu 17 votos, e a Lista B, apresentada pelo VC-DM e que amealhou apenas dez votos. Dois eleitos votaram em branco. O acto de instalação contou com a presença de autarcas cessantes, representantes de entidades locais, forças vivas do concelho e um público que encheu o auditório.

“Não hesitaremos em colocar os interesses do concelho de Coruche sempre em primeiro lugar. Dialogamos e faremos entendimentos com todos, os que estiverem pelo concelho sem ser uma força de bloqueio, de instabilidade ou de aspirações negativas”, afirmou Nuno Azevedo no primeiro discurso enquanto presidente, perante um auditório cheio. O novo autarca destacou a importância de uma governação colaborativa e o início de uma ronda de contactos institucionais com várias entidades. “Nos próximos dias pretendo dar início a um ciclo de reuniões com os vários serviços da câmara, organizações, empresas intermunicipais e entidades estruturantes, quer em Coruche, quer na Lezíria, quer na Administração Central, nomeadamente na área da saúde, segurança, acessibilidades e resíduos urbanos”, disse.

Com um tom conciliador, mas determinado, Nuno Azevedo sublinhou que o município enfrenta um tempo de desafios, mas também de oportunidades que devem ser aproveitadas. “É tempo de ultrapassar bloqueios, é preciso preparar o concelho com mais equipamentos e mais infra-estruturas”, vincou.