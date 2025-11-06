Oposição em Alenquer consegue aprovar alterações ao regimento da Câmara

As propostas de alteração ao funcionamento das reuniões da Câmara de Alenquer foram aprovadas esta quinta-feira, na primeira reunião pública presidida por João Nicolau.

As alterações ao regimento partiram dos dois vereadores da coligação TODOS (PPD/PSD.CDS-PP.IL.PPM.MPT.NC), mas contaram com a concordância dos outros dois vereadores da oposição, Tiago Pedro, independente, e Carlos Sequeira, do Chega.

A governar com três autarcas, o Partido Socialista teve de ceder em várias propostas da oposição, como, por exemplo, a obrigatoriedade de levar a aprovação em reunião pública as despesas superiores a 250 mil euros. Outra das alterações implica que o executivo envie aos vereadores da oposição uma listagem semanal de todos os procedimentos urbanísticos, bem como as propostas que vão à ordem do dia, com pelo menos cinco dias de antecedência.

Depois de algum debate entre os vereadores, devido às agendas pessoais, ficou definido que as reuniões públicas continuarão a realizar-se às segundas-feiras, às 9h30, mas, de dois em dois meses, serão descentralizadas pelas várias freguesias do concelho.

