06/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 06-11-2025 17:35

Paulo Matias assumirá cargo de vice-presidente em Alenquer

Paulo Matias, ex-presidente da Junta de Alenquer, será o novo vice-presidente da Câmara liderada por João Nicolau.

O número dois da lista do presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau (PS), vai ser o seu vice-presidente. Paulo Matias, que nos últimos quatro anos desempenhou funções como presidente da Junta de Freguesia de Alenquer, assume agora este cargo.
A vereadora Cláudia Luís, a única mulher no actual elenco da Câmara de Alenquer e que foi vice-presidente no mandato anterior, passa agora a ocupar a posição de número três.
De referir que, na primeira reunião pública do mandato, decorrida esta quinta-feira, 6 de Novembro, a distribuição de pelouros ainda não foi divulgada.
