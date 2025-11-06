Política | 06-11-2025 17:35
Paulo Matias assumirá cargo de vice-presidente em Alenquer
Paulo Matias, ex-presidente da Junta de Alenquer, será o novo vice-presidente da Câmara liderada por João Nicolau.
O número dois da lista do presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau (PS), vai ser o seu vice-presidente. Paulo Matias, que nos últimos quatro anos desempenhou funções como presidente da Junta de Freguesia de Alenquer, assume agora este cargo.
A vereadora Cláudia Luís, a única mulher no actual elenco da Câmara de Alenquer e que foi vice-presidente no mandato anterior, passa agora a ocupar a posição de número três.
De referir que, na primeira reunião pública do mandato, decorrida esta quinta-feira, 6 de Novembro, a distribuição de pelouros ainda não foi divulgada.
De referir que, na primeira reunião pública do mandato, decorrida esta quinta-feira, 6 de Novembro, a distribuição de pelouros ainda não foi divulgada.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Vale Tejo
05-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar