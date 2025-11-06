Paulo Matias assumirá cargo de vice-presidente em Alenquer

O número dois da lista do presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau (PS), vai ser o seu vice-presidente. Paulo Matias, que nos últimos quatro anos desempenhou funções como presidente da Junta de Freguesia de Alenquer, assume agora este cargo.

A vereadora Cláudia Luís, a única mulher no actual elenco da Câmara de Alenquer e que foi vice-presidente no mandato anterior, passa agora a ocupar a posição de número três.

De referir que, na primeira reunião pública do mandato, decorrida esta quinta-feira, 6 de Novembro, a distribuição de pelouros ainda não foi divulgada.