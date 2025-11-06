Pelouros distribuídos na Câmara de Santarém

Os quatro eleitos da coligação PSD/CDS que governa a Câmara de Santarém são os únicos que vão ter pelouros atribuídos no novo mandato. A distribuição de pastas já foi divulgada e ficou a saber-se que o presidente João Leite vai assumir os pelouros da Educação; Gestão Financeira; Desenvolvimento Económico; Empreendedorismo e Captação de Investimento; Planeamento Estratégico e Ordenamento do Território; Revitalização Urbana do Centro Histórico e da Ribeira de Santarém; Gestão do Apoio às Freguesias; Turismo; e Assuntos Jurídicos.

Emanuel Campos, que vais er o novo vice-presidente do município, terá à sua responsabilidade os sectores da Cultura, Património Cultural e Grandes Eventos; Protecção Civil, Bombeiros e Segurança; Inovação, Transição Digital e Comunicação; Desporto; Juventude; Agricultura e Florestas; Protecção Animal, Higiene Pública e Veterinária; Gestão dos Serviços de Apoio Geral.

O vereador Pedro Gouveia fica com as áreas de Projetos e Obras Públicas; Gestão de Pessoas e Promoção Socioprofissional; Qualificação dos Espaços Verdes e Espaço Público; Gestão da Economia Circular; Ambiente e Recursos Hídricos; Habitação Pública; Mobilidade; Fiscalização Municipal.

Teresa Ferreira, que vai iniciar o mandato como vereadora com pelouros no executivo em substituição de Inês Barroso, ausente por razões de saúde, assume as pastas do Urbanismo e Obras Particulares; Gestão de Fundos Comunitários; Saúde; Desenvolvimento Social; Auditoria, Transparência e Prevenção da Corrupção; Defesa do Consumidor; Gestão Patrimonial; e Gestão Cemiterial.