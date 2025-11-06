uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 06-11-2025 21:00

Ventos de mudança em Benavente com Sónia Ferreira e equipa a tomarem posse 

Sónia Ferreira no discurso de tomada de posse - foto O MIRANTE
A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Benavente realizou-se no Cineteatro da vila. Sónia Ferreira, que é a primeira presidente de câmara eleita no concelho, mostrou ambição e vontade para concretizar a mudança política que quer implementar.

O Cineteatro de Benavente acolheu, no dia 3 de Novembro, a cerimónia oficial de tomada de posse dos novos eleitos da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Benavente, para o quadriénio 2025-2029. A sessão, que contou com a presença de representantes autárquicos, convidados, familiares e cidadãos, foi marcada por um ambiente de compromisso e um forte sentido de responsabilidade.
Sónia Ferreira, da coligação PSD /CDS (AD), assumiu as funções de presidente da Câmara de Benavente, sucedendo ao anterior executivo CDU, liderado por Carlos Coutinho. A equipa de vereadores é composta por Frederico Antunes (Chega), Hélio Justino (CDU), Paulo Sérgio Abreu (AD), Pedro Gameiro (PS), Paulo Cardoso (Chega) e Catarina Vale (CDU). Durante o seu discurso, Sónia Ferreira disse que está disponível para ouvir os contributos de todos quantos querem alavancar o desenvolvimento do território e destacou os principais eixos do programa autárquico, sublinhando a chegada de um “vento de mudança” que traz consigo ambição, confiança e esperança para o concelho.
A mesa da assembleia municipal também tomou posse, tendo Luís Feitor assumido o cargo de presidente, acompanhado por Cristina Branco (1ª secretária) e Armando Almeida (2º secretário), todos da Aliança Democrática. A lista, única apresentada, foi aprovada com 13 votos a favor, 10 em branco e 2 nulos.

