João Heitor promete continuar a trabalhar para transformar o concelho do Cartaxo

O Centro Cultural do Cartaxo recebeu dia 2 de Novembro, a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos do concelho. O momento ficou marcado pelo discurso do presidente reeleito da Câmara Municipal, João Heitor (PSD), que iniciou o seu segundo mandato com um balanço positivo dos últimos quatro anos e uma mensagem de confiança e ambição para o futuro. “Há quatro anos tínhamos um sonho. Hoje temos obra feita e um novo compromisso com o futuro”, começou por afirmar o autarca, agradecendo a confiança renovada dos eleitores e sublinhando que a maioria obtida “permite avançar com ambição, mas também reforça a responsabilidade”.

João Heitor recordou as dificuldades encontradas em 2021, com uma “estrutura municipal fragilizada e condição financeira fraca”, mas destacou que, com rigor, trabalho em equipa e boa gestão de recursos, foi possível “melhorar a qualidade de vida no concelho”. O presidente destacou vários resultados alcançados, como a requalificação de escolas e melhoria das vias rodoviárias e apresentou ainda as principais metas para o novo mandato, que passam pela criação de um novo estaleiro municipal, reforço dos serviços técnicos e operacionais, requalificação do Campo da Feira e construção de um pavilhão multiusos. Está ainda prevista a construção de um novo ecocentro, reabilitação da rede viária e da circular urbana, construção de uma nova creche municipal, requalificação das piscinas cobertas e reabilitação do Estádio Municipal e do Campo das Pratas. Com um discurso optimista e de unidade, o presidente reafirmou ainda o compromisso de continuar a trabalhar com “foco, humildade, trabalho em equipa e respeito por todos”, pois “cada pessoa conta, cada freguesia importa e cada voz merece ser ouvida”.

Na cerimónia, tomou posse também Vasco Cunha como presidente da assembleia municipal, acompanhado por Amélia Pina, como 1ª secretária, e Eurico Conde, como 2º secretário. No seu discurso, o novo presidente sublinhou a importância de João Heitor concretizar o “sonho de um melhor Cartaxo”, que marcou a sua campanha eleitoral, e defendeu que o município deve celebrar, no próximo ano, os 50 anos do Poder Local Democrático “com a memória daquilo que fizemos bem e de menos bem, mas com orgulho de deixarmos algo melhor do que o que recebemos”. Vasco Cunha deixou ainda uma mensagem de incentivo aos novos eleitos, apelando a que desempenhem o cargo com coragem e sentido de missão. “Há poucas coisas mais nobres do que o nosso sonho, o sonho da nossa terra”, afirmou, reforçando que a assembleia municipal deve representar “todos os cidadãos do concelho, independentemente da cor política”. O novo executivo municipal do Cartaxo é composto pelos reeleitos João Heitor, Pedro Reis, Fátima Vinagre, Maria Oliveira e Gonçalo Monteiro, do PSD, Ricardo Magalhães, do PS, e Luísa Ribeiro, do Chega.