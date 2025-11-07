uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 07-11-2025 18:57

João Leite é o novo presidente da CIM da Lezíria do Tejo

FOTO - DR
O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), é o novo presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, sucedendo ao socialista Pedro Ribeiro.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), é o novo presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). A associação de municípios, que tinha tido sempre liderança socialista, passa agora a ter como vice-presidentes o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), e a nova presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Helena Neves, eleita por um movimento independente.
“Hoje inicio funções como presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, com o orgulho e a responsabilidade de representar uma região única, com enorme potencial de desenvolvimento. (…)Agradecemos a confiança depositada pelos presidentes que compõe a CIMLT. Assumimos, coletivamente, este desafio com uma convicção clara: precisamos de uma CIMLT com mais ambição”, publicou João Leite na tarde desta sexta-feira, 7 de Novembro, nas redes sociais.
Nos últimos mandatos a CIMLT tinha sido presidida pelo socialista Pedro Ribeiro, estão também presidente da Câmara de Almeirim, que foi candidato pelo PS em Santarém nas recentes eleições autárquicas, tendo sido derrotado precisamente por João Leite, seu sucessor na CIMLT.
A CIMLT é composta pelos municípios de Almeirim (PS), Alpiarça (PS), Azambuja (PS), Benavente (PSD/CDS), Cartaxo (PSD), Chamusca (PS), Coruche (PS), Golegã (IND), Rio Maior (PSD/CDS), Salvaterra de Magos (IND) e Santarém (PSD/CDS).


