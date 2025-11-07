João Pedro Rabita reeleito presidente da Juventude Socialista de Almeirim

João Pedro Rabita foi reeleito presidente da Juventude Socialista de Almeirim para mandato 2025-2027, depois de ter ficado conhecido pela polémica de ir oferecer um melão aos elementos do Chega na noite das eleições.

João Pedro Rabita foi reeleito presidente da Juventude Socialista de Almeirim para mandato 2025-2027, depois de ter ficado conhecido pela polémica de ir oferecer um melão aos elementos do Chega na noite das eleições. O presidente dos jovens do PS diz que assume o compromisso de reforçar a presença da JS junto dos jovens almeirinenses e de construir uma estrutura activa, participada e próxima das pessoas.

A nova equipa conta com Inês da Silva, Micaela Pinheiro, Rafael Xavier e Raquel Casquinho, integrando o secretariado concelhio. Foi ainda nomeado Guilherme Valente como adjunto ao secretariado. Na mesa da assembleia concelhia, foram eleitos Adriana Zola como presidente, Miguel Cantarrilha e Diogo Roxo como secretários. João Pedro Rabita diz que “esta será uma JS com coragem, aberta às ideias dos jovens, e com vontade de intervir em todas as freguesias do concelho”.