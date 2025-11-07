Joaquim Catalão promete governar Almeirim com humildade e responsabilidade

O novo presidente da Câmara de Almeirim assume o mandato “com a consciência de que o sucesso do passado nos responsabiliza ainda mais para o futuro”. Joaquim Catalão deu a entender na sua tomada de posse e depois de agradecer ao seu antecessor, Pedro Ribeiro, e a todos os vereadores, que vai imprimir uma governação com estilo próprio. “Almeirim é hoje um concelho de referência, mas o mundo muda, os desafios evoluem e as exigências aumentam”, referiu, acrescentando que a missão do actual executivo nos próximos quatro anos é garantir a resposta às necessidades das pessoas, preparando o concelho para o futuro, sem perder a identidade que o distingue.

Joaquim Catalão, que vem de uma carreira política de décadas na junta de freguesia da cidade, que chegou a dizer que pretendia abandonar a vida política para se dedicar à família, elege como principais desafios dos próximos quatro anos a habitação, a transição energética e ambiental e o desafio da inovação tecnológica. Garantindo que vai fazer uma gestão responsável, transparente e participada, o autarca realçou na cerimónia, no cine-teatro, que o “mais importante e a verdadeira medida do sucesso de um mandato é a satisfação das pessoas, a melhoria da sua qualidade de vida, a confiança com que olham para o futuro”. O novo presidente, que teve Pedro Ribeiro no fundo da plateia, junto aos técnicos de som, a ouvir o seu discurso depois de ter tomado posse no mesmo dia como vereador da oposição em Santarém, garantiu que vai servir as pessoas “com humildade, proximidade e sentido de justiça”.

Dizendo estar determinado para continuar a fazer do concelho de Almeirim uma terra de oportunidades, de solidariedade e de futuro, apelou à colaboração de todos para construir um concelho “moderno, coeso e orgulhoso das suas raízes”. Joaquim Catalão terminou a sua tomada de posse a agradecer aos filhos Diogo e Inês, à nora Juliana, ao genro Afonso, à neta Gabriela e à esposa Anabela porque, realçou, “sem a família a vida não faz sentido”. O executivo socialista vai ter duas vereadores que transitam do mandato passado, Maria Emília Moreira e Ana Casebre, e os novos eleitos Filipe Torres, até agora engenheiro da câmara, e o professor Mário Figueiredo. O elenco fica completo com Catarina Salgueiro da Costa (Chega) e Maria Bernardina Andrada (da coligação liderada pelo PSD) que vão exercer funções na oposição

Na cerimónia tomaram também posse os eleitos da assembleia municipal, que vai neste mandato ser presidida por Paulo Guia e secretariada por Teresa Filipe e Carlos Mota, duas pessoas com experiência nestes cargos. Eduardo Oliveira é o líder da bancada do PS, Manuel Botas Soares da coligação liderada pelo PSD, Flávio Areias da bancada do Chega e Sónia Colaço é a única eleita da CDU.