José Trincão Marques toma posse em Torres Novas com discurso consensual e palavras de coragem e proximidade

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, recebeu a tomada de posse dos novos órgãos autárquicos numa cerimónia que ficou marcada pelo discurso do novo presidente do município, José Trincão Marques (PS). O ex-presidente da assembleia municipal pautou a sua intervenção com palavras de coragem, ética, rigor, proximidade, entre outras. José Trincão Marques começou por desejar que o mandato decorra com civismo, elevação, educação e espírito democrático. “Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que os direitos da oposição e das minorias sejam escrupulosamente cumpridos, de forma que o poder autárquico seja exercido sem arrogância, sem autismo, sem autoritarismo, mas sim com diálogo, abertura de espírito, transparência, cooperação, participação, fiscalização e respeito mútuo, em defesa do desenvolvimento sustentável do nosso concelho e em defesa dos interesses e da qualidade de vida dos nossos munícipes”, disse.

Um dos momentos altos do seu discurso foi quando evocou todos os presidentes de câmara eleitos após o 25 de Abril: Carlos Trincão Marques, Agostinho Alves dos Santos, Pedro Natal da Luz, Casimiro Gomes Pereira, Arnaldo Santos, António Rodrigues e Pedro Ferreira. “Todos estes homens se dedicaram ao serviço público e cívico com coragem e dedicação, muitas vezes em prejuízo das suas próprias vidas pessoais, profissionais e familiares”, referiu, acrescentando: tenho a certeza de que o presidente da câmara cessante, Pedro Ferreira, mal se ouvirá nesta sua passagem de testemunho, não caindo na tentação de me dificultar nem me condicionar o trabalho que pretendo desenvolver no nosso concelho. Tenho a certeza de que a sua relação comigo no futuro será fraterna”, vincou.

José Trincão Marques conclui afirmando que tudo fará para cooperar, dialogar e trabalhar com todos os eleitos nos órgãos autárquicos sem qualquer distinção. “Serei fiel aos compromissos que assumi antes das eleições autárquicas e que não se alteraram. Serei um presidente de câmara solidário com os mais pobres e com os mais carenciados. Serei um presidente aberto e de diálogo com todos os munícipes, independentemente das suas opções políticas e origens sociais. Pretendo exercer este mandato com ética, verticalidade, honestidade, coragem, proximidade, com a resolução dos problemas concretos, rapidez e eficácia, dedicação à causa pública, rigor, frontalidade, convicção nos princípios em que acredito, liderança, foco nos problemas que têm de ser resolvidos, disciplina e com muito trabalho”, disse.