uma parceria com o Jornal Expresso
07/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 07-11-2025 09:00

José Trincão Marques toma posse em Torres Novas com discurso consensual e palavras de coragem e proximidade

José Trincão Marques toma posse em Torres Novas com discurso consensual e palavras de coragem e proximidade
José Trincão Marques tomou posse em Torres Novas e deu a conhecer as suas prioridades para este mandato - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

José Trincão Marques tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Torres Novas. O ex-presidente da assembleia municipal promete diálogo e defender com intransigência os interessas da população e a sua qualidade de vida.

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, recebeu a tomada de posse dos novos órgãos autárquicos numa cerimónia que ficou marcada pelo discurso do novo presidente do município, José Trincão Marques (PS). O ex-presidente da assembleia municipal pautou a sua intervenção com palavras de coragem, ética, rigor, proximidade, entre outras. José Trincão Marques começou por desejar que o mandato decorra com civismo, elevação, educação e espírito democrático. “Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que os direitos da oposição e das minorias sejam escrupulosamente cumpridos, de forma que o poder autárquico seja exercido sem arrogância, sem autismo, sem autoritarismo, mas sim com diálogo, abertura de espírito, transparência, cooperação, participação, fiscalização e respeito mútuo, em defesa do desenvolvimento sustentável do nosso concelho e em defesa dos interesses e da qualidade de vida dos nossos munícipes”, disse.
Um dos momentos altos do seu discurso foi quando evocou todos os presidentes de câmara eleitos após o 25 de Abril: Carlos Trincão Marques, Agostinho Alves dos Santos, Pedro Natal da Luz, Casimiro Gomes Pereira, Arnaldo Santos, António Rodrigues e Pedro Ferreira. “Todos estes homens se dedicaram ao serviço público e cívico com coragem e dedicação, muitas vezes em prejuízo das suas próprias vidas pessoais, profissionais e familiares”, referiu, acrescentando: tenho a certeza de que o presidente da câmara cessante, Pedro Ferreira, mal se ouvirá nesta sua passagem de testemunho, não caindo na tentação de me dificultar nem me condicionar o trabalho que pretendo desenvolver no nosso concelho. Tenho a certeza de que a sua relação comigo no futuro será fraterna”, vincou.
José Trincão Marques conclui afirmando que tudo fará para cooperar, dialogar e trabalhar com todos os eleitos nos órgãos autárquicos sem qualquer distinção. “Serei fiel aos compromissos que assumi antes das eleições autárquicas e que não se alteraram. Serei um presidente de câmara solidário com os mais pobres e com os mais carenciados. Serei um presidente aberto e de diálogo com todos os munícipes, independentemente das suas opções políticas e origens sociais. Pretendo exercer este mandato com ética, verticalidade, honestidade, coragem, proximidade, com a resolução dos problemas concretos, rapidez e eficácia, dedicação à causa pública, rigor, frontalidade, convicção nos princípios em que acredito, liderança, foco nos problemas que têm de ser resolvidos, disciplina e com muito trabalho”, disse.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar