Manuel Valamatos apela à união, rejeita populismos e diz que não vai deixar ninguém para trás

A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos de Abrantes decorreu na tarde de 3 de Novembro, no auditório da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu. O acto solene contou com a presença de representantes das forças políticas com assento nos dois órgãos autárquicos, bem como de diversas entidades locais e regionais, familiares e cidadãos que testemunharam o início de um novo mandato autárquico.

O novo presidente da Assembleia Municipal de Abrantes, Arlindo Chambel, destacou no seu discurso o espírito de missão e a responsabilidade com que assume as novas funções, sublinhando que encara o cargo com orgulho e sentido de dever. Referiu ainda que esse compromisso deve traduzir-se no uso dos saberes e competências de cada eleito em prol do bem comum e na salvaguarda dos interesses do município, sempre com respeito pelas leis.

O presidente reeleito da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, afirmou que o resultado eleitoral representou uma vitória da confiança. “Confiança no trabalho realizado, na forma como os problemas foram enfrentados sem atalhos nem populismos e na capacidade de não deixar ninguém para trás”, disse. Realçou ainda a importância de uma política próxima das pessoas e centrada na procura de soluções concretas, frisando que todos os abrantinos, “independentemente da sua condição social, freguesia ou orientação política, fazem parte de um mesmo projecto que visa o desenvolvimento do concelho”. Manuel Valamatos dirigiu também uma mensagem à oposição, defendendo que a democracia precisa de acompanhamento e de propostas concretas. Garantiu respeito institucional e firmeza nos compromissos assumidos, reconhecendo que poderão existir divergências, mas nunca quanto ao objectivo final de fazer Abrantes avançar. Reforçou ainda que uma boa proposta “não tem cor partidária e que a política deve ser dignificada através do diálogo, da inovação e do respeito mútuo”, rejeitando populismos e derivas antidemocráticas.

Na parte final da sua intervenção, o autarca apontou as principais prioridades do novo mandato, que passam por afirmar Abrantes em todas as áreas, desde o centro histórico às freguesias, da habitação acessível à saúde de proximidade, da educação e cultura ao desporto e ambiente. Defendeu um concelho com oportunidades para todos, com uma economia capaz “de criar emprego e fixar pessoas no território, apostando na inovação, no investimento e na transparência das decisões”. Reafirmou ainda o compromisso de uma gestão com contas certas e proximidade permanente aos cidadãos, apelando à união de todos em torno do desenvolvimento do concelho. A cerimónia terminou com um momento musical protagonizado pela tuna mista da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes e com um convívio entre os participantes, simbolizando o arranque oficial de um novo ciclo político em Abrantes.