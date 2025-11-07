uma parceria com o Jornal Expresso
07/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 07-11-2025 13:13

Nuno Mira liderou primeira reunião da Chamusca e entregou vice-presidência do município

Nuno Mira liderou primeira reunião da Chamusca e entregou vice-presidência do município
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O novo presidente da câmara da Chamusca liderou a primeira reunião camarária nesta sexta-feira, 7 de Novembro.

A primeira sessão camarária do novo executivo municipal da Chamusca decorreu em menos de uma hora nesta sexta-feira, 7 de Novembro. Foi a primeira reunião liderada pelo novo presidente, Nuno Mira (PS), e ficou marcada pela entrega da vice-presidência da autarquia a Rui Ferreira.
Alguns dos assuntos abordados na reunião foram o regimento das reuniões de câmara, a entrega de bolsas de estudo, a delegação de competências, entre outros, temas que vai poder ler desenvolvidos no site e na edição em papel de O MIRANTE.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar