Nuno Mira liderou primeira reunião da Chamusca e entregou vice-presidência do município

O novo presidente da câmara da Chamusca liderou a primeira reunião camarária nesta sexta-feira, 7 de Novembro.

A primeira sessão camarária do novo executivo municipal da Chamusca decorreu em menos de uma hora nesta sexta-feira, 7 de Novembro. Foi a primeira reunião liderada pelo novo presidente, Nuno Mira (PS), e ficou marcada pela entrega da vice-presidência da autarquia a Rui Ferreira.

Alguns dos assuntos abordados na reunião foram o regimento das reuniões de câmara, a entrega de bolsas de estudo, a delegação de competências, entre outros, temas que vai poder ler desenvolvidos no site e na edição em papel de O MIRANTE.