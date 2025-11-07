Política | 07-11-2025 13:13
Nuno Mira liderou primeira reunião da Chamusca e entregou vice-presidência do município
O novo presidente da câmara da Chamusca liderou a primeira reunião camarária nesta sexta-feira, 7 de Novembro.
A primeira sessão camarária do novo executivo municipal da Chamusca decorreu em menos de uma hora nesta sexta-feira, 7 de Novembro. Foi a primeira reunião liderada pelo novo presidente, Nuno Mira (PS), e ficou marcada pela entrega da vice-presidência da autarquia a Rui Ferreira.
Alguns dos assuntos abordados na reunião foram o regimento das reuniões de câmara, a entrega de bolsas de estudo, a delegação de competências, entre outros, temas que vai poder ler desenvolvidos no site e na edição em papel de O MIRANTE.
