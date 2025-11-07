Parque dos Sonhos de Natal é um presente envenenado para novo executivo da Chamusca

O novo executivo municipal da Chamusca, que tomou posse no domingo, 2 de Novembro, recebeu do anterior um presente envenenado que pode colocar em causa o funcionamento do Parque dos Sonhos de Natal nos moldes habituais. O MIRANTE sabe que, à data de fecho desta edição, e a pouco mais de um mês do início de uma nova edição do evento, ainda nada está tratado no que diz respeito à contratação de materiais, equipamentos, animação, segurança, entre outros. Fonte próxima da autarquia explicou ao nosso jornal que o executivo anterior, presidido por Paulo Queimado, não deixou nada feito e que o mais provável é que, à última da hora, seja muito difícil realizar um evento daquela dimensão nos mesmos moldes. Caso o consigam fazer, é mais do que certo que o valor do evento vai ficar ainda mais caro do que tem sido.

Situação que o actual presidente da câmara municipal, Nuno Mira, coloca de parte, uma vez que em média todas as edições do Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca têm custado aos cofres municipais mais de 300 mil euros. “Vamos ter de começar a tratar desse dossier o mais rapidamente possível. Se não conseguirmos fazer um evento com uma dimensão igual, faremos com certeza algo com muita dignidade e que toda a população possa usufruir, dos mais novos aos mais velhos”, afirma a O MIRANTE Nuno Mira.

Recorde-se que a Câmara Municipal da Chamusca gastou mais de 300 mil euros na última edição do Parque dos Sonhos de Natal, evento que decorreu entre 6 e 25 de Dezembro de 2024. De acordo com os números a que O MIRANTE teve acesso, o município investiu mais de 300 mil euros na iniciativa. A receita não terá sido representativa, tendo em conta que no ano anterior, em 2023, o evento gerou pouco mais de 43 mil euros de receita. Segundo O MIRANTE apurou, o município pagou mais de 200 mil euros na “Aquisição de Serviços de Instalação do Parque dos Sonhos 2024”. Para além deste gasto, o município investiu mais de 11 mil euros na animação do evento e mais de sete mil euros na “Aquisição de Serviço de Animação Musical/Fanfarra para o Parque dos Sonhos 2024”. Acresce a tudo isto os custos, de várias dezenas de milhares de euros, com os serviços de aluguer de stands e tendas para eventos municipais e os serviços de aluguer de som e luz, entre outros serviços.

O Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca ocupa todo o espaço do parque municipal com várias actividades, nomeadamente animação de rua, exposição de produtos locais, espectáculos musicais, teatro, pista de gelo e um comboio de Natal. O evento tem causado polémica entre autarcas pelos elevados custos e pela demora na entrega das contas.