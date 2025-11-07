uma parceria com o Jornal Expresso
07/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 07-11-2025 15:00

Pedro Rosa inicia novo ciclo no Sardoal e diz que não vai deixar as propostas no papel

O novo executivo do Sardoal na cerimónia de tomada de posse - foto O MIRANTE
Cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos do Sardoal decorreu na noite de 3 de Novembro, no Centro Cultural Gil Vicente. O novo presidente da câmara municipal partilhou mensagens de cooperação, responsabilidade e esperança no desenvolvimento do concelho.

O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, foi na noite de segunda-feira, 3 de Novembro, palco da cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos. Jorge Gaspar, eleito presidente da assembleia municipal, sublinhou o sentido de responsabilidade do cargo e recordou o seu percurso e compromisso com o poder político local. Jorge Gaspar assumiu o compromisso de trabalhar para corresponder às expectativas criadas, “tendo sempre como farol os valores que para nós serão determinantes no exercício destas funções: responsabilidade e honestidade.
O novo presidente da Câmara Municipal de Sardoal, Pedro Rosa, destacou o espírito de união e cooperação que pretende imprimir ao novo mandato: “este é um momento de caminharmos juntos e trabalharmos na afirmação do concelho e das nossas regiões e, sobretudo, de criarmos as melhores condições para quem aqui vive e trabalha, mas também para quem escolher o Sardoal como a sua casa ou local de trabalho”, disse. Pedro Rosa sublinhou que “os actos eleitorais são sempre um momento de renovação, de expectativas, de compromissos e, sobretudo, de desejos de um futuro melhor, seja ele individual ou colectivo, mas sempre com foco na procura incessante da felicidade de cada um de nós enquanto comunidade”.
O autarca recordou ainda que o projecto que liderou sinalizou um conjunto de necessidades e melhorias, sublinhando que foram mais de 150 propostas que “não deixaremos esquecidas no papel, e tudo faremos para que se tornem realidade”. Pedro Rosa destacou os desafios que se avizinham, sobretudo nas áreas da habitação, da criação e valorização do emprego, bem como do crescimento do tecido económico. No entanto, recordou que “não esqueceremos a importância da floresta, da protecção civil, da educação, da juventude, do ambiente e bem-estar animal, da valorização do espaço urbano e da preservação do património, sobretudo aquele que é pertença e responsabilidade do município”.
Concluiu garantindo que o turismo, a cultura e o desporto continuarão a ser motores da atractividade e diferenciação do território. No que respeita à saúde e a acção social, Pedro Rosa garantiu que também estarão no topo das prioridades.

