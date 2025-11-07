Trincão Marques assume maioria dos pelouros na Câmara de Torres Novas

Composição e distribuição de pelouros do novo executivo da Câmara de Torres Novas inclui apenas eleitos pelo Partido Socialista. O presidente, José Trincão Marques, fica com a maioria e a vice-presidente, Elvira Sequeira, com Urbanismo.

No novo mandato, os três eleitos pelo Partido Socialista na Câmara de Torres Novas são os únicos que vão ter pelouros atribuídos, deixando de fora os três eleitos pela coligação AD- Tempo de Avançar (PSD/CDS-PP) e o eleito pelo Chega. Embora o ponto tenha sido retirado da reunião, realizada a 7 de Novembro, depois de os sociais-democratas terem reclamado do prazo para a sua análise, afirmando que não iriam por esse motivo participar na discussão, foi dada a conhecer a distribuição pelo presidente do município, José Trincão Marques, que vai assumir a maioria dos pelouros. São eles: Obras Públicas; Ordenamento do Território e Ambiente; Saúde; Cultura e Teatro Virgínia; Higiene e Saúde Pública; Administração e Finanças, Protecção Civil e Segurança; Comunicação e Imagem, Ligação às Freguesias; Programas Comunitários, Emprego e Potencialização Empresarial; Recursos Humanos; Turismo; Autoridade Médica e Veterinária; Cooperação Externa e Relações Institucionais; Toponímia e Arquivo Municipal.

A vereadora Elvira Sequeira, designada vice-presidente com funções a tempo inteiro, vai assumir os pelouros da Educação e Bibliotecas Municipais; Associativismo, Modernização Administrativa e Novas Tecnologias; Urbanismo e Obras Particulares; Habitação e Acção social; e Bem-Estar Animal.

Por sua vez, ao vereador Francisco Dinis, que ficará a meio-tempo “provisoriamente”, foram atribuídos os pelouros do Desporto Juventude; Mercados e Feiras; Mobilidade e Transportes; Frota Automóvel; Startup e Cemitérios.

Distribuição não agrada à oposição

Para o PSD, que propôs um acordo de governação que foi rejeitado, “esta distribuição ignora a representatividade de outros partidos com assento na câmara municipal e concentra na pessoa do presidente as representação quase todas”, sendo contrária “ao espírito democrático e plural”, sobretudo num contexto eleitoral em que o PS obteve 34,6% dos votos e a coligação AD 34,2%. Resultados que para o PSD reflectem uma “divisão equilibrada da vontade dos torrejanos e exigem uma gestão mais aberta e partilhada que valorize a pluralidade e contributo de todos os eleitos”.

“Ao concentrar estas representação no presidente desprezamos a confiança de mais de um terço dos eleitores de Torres Novas, reduzindo o papel da oposição e empobrecendo o debate democrático”, sublinharam os sociais-democratas, defendendo que “uma boa governação local exige equilíbrio, transparência e inclusão”.

No mesmo sentido, o vereador do Chega, José Carola, disse que o “não à oposição foi claro”, com os pelouros a serem concentrados no partido que ganhou as eleições, mas que não foi maioritário. José Carola considerou ainda que o pelouro do Urbanismo, um dos “mais importantes” e “complexos” tenha sido atribuído por “défice” à vereadora Elvira que, disse, não tem formação nessa área.

Em resposta, José Trincão Marques afirmou que o executivo é uma “equipa” que se ajudar entre si. “Esta competência de distrubição de pelouros é do presidente da câmara e eu também não posso ficar com tudo, isto tem de ser distribuído, e o Urbanismo é um sector que estamos a acompanhar muito de perto. Se alguma coisa correr mal a responsabilidade também é minha”, rematou.