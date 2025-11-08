uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 08-11-2025 10:00

Filipe Santana Dias quer um concelho de Rio Maior inovador, coeso e ambicioso 

Filipe Santana Dias quer um concelho de Rio Maior inovador, coeso e ambicioso 
Novos órgãos da câmara e assembleia municipal de Rio Maior tomaram posse ao final da tarde de sexta-feira, 31 de Outubro - foto O MIRANTE
Presidente da Câmara de Rio Maior promete uma governação próxima das pessoas e em colaboração estreita com as juntas de freguesia, defendendo uma política assente no diálogo, no respeito e na verdade.

O futuro de Rio Maior e os caminhos a trilhar nos próximos quatro anos foram o centro do discurso de Filipe Santana Dias, presidente da câmara reeleito, na tomada de posse dos novos órgãos autárquicos de Rio Maior para o quadriénio 2025-2029, que decorreu na sexta-feira, 31 de Outubro, no auditório dos Paços do Concelho. No seu discurso o autarca reafirmou o compromisso de preparar o concelho para ser mais sustentável, inclusivo, inovador e coeso.
Perante um auditório repleto, Filipe Santana Dias sublinhou a responsabilidade que decorre da confiança expressa nas urnas e assumiu o programa eleitoral como um compromisso de acção concreta. Prometeu uma governação próxima das pessoas, em colaboração estreita com as juntas de freguesia, as associações e todas as instituições locais, defendendo uma política assente no diálogo, no respeito e na verdade.
O autarca criticou a política feita pela negatividade e pelo ataque pessoal, apelando a todos os eleitos à elevação democrática, ao debate sério e à união em torno do interesse comum de desenvolver Rio Maior. “O verdadeiro adversário não está na oposição mas na inércia e na falta de ambição”, afirmou. O discurso ficou também marcado por agradecimentos, primeiro à presidente da assembleia municipal, Isaura Morais, depois à vereadora cessante Carla Dias e aos presidentes de junta, funcionários municipais e famílias e aos riomaiorenses.
A Câmara de Rio Maior passa assim a ser composta por Filipe Santana Dias, presidente, e pelos vereadores Lopes Candoso, Leonor Fragoso e Miguel Santos, eleitos pela Coligação Juntos pelo Futuro (PSD/CDS), e ainda por Miguel Paulo, Pedro Henriques e Ana Carla Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista. Na assembleia municipal, Isaura Morais renova o cargo de presidente, tendo Carlos Neto e Cristina Ferreira como 1.º e 2.º secretários, respectivamente, todos eleitos pela coligação PSD/CDS.

