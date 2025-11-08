uma parceria com o Jornal Expresso
08/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 08-11-2025 19:14

Novo elenco camarário de Salvaterra de Magos já tem pelouros definidos

Novo elenco camarário de Salvaterra de Magos já tem pelouros definidos
A presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Helena Neves, eleita pelo Movimento Independente “Juntos Fazemos +”, distribuiu os pelouros do novo executivo.

O novo executivo municipal de Salvaterra de Magos iniciou funções com a distribuição oficial de pelouros, sob a liderança de Helena Neves, eleita pelo Movimento Independente Juntos Fazemos +.
A autarca assume um conjunto alargado de áreas, incluindo Projecto e Planeamento Estratégico, Administração Urbanística, Serviços Administrativos e Financeiros, Acção Social e Saúde, Cultura, Educação, Museus e Arquivo Histórico, Turismo, Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo.
Como vice-presidente, foi designado Manuel Bolieiro, também do movimento independente, que ficará responsável pelos pelouros do Desporto e Juventude, Transportes e Mobilidade, Obras Municipais, Jardins, Espaços de Lazer e Verdes, Oficinas e Viaturas.
O vereador Noel Caneira, igualmente do mesmo movimento, assumirá as pastas das Obras de Administração Directa, Serviços Urbanos, Ambiente, Transição Energética e Alterações Climáticas, Protecção Civil, Equipamentos Municipais e Protecção e Bem-Estar Animal-
Sem pelouros atribuídos, integram o executivo Francisco Madelino e Ortélia Lobo, ambos eleitos pelo Partido Socialista, Samuel Germano, eleito pelo Chega, e José Manuel Coelho, em representação do Partido Social Democrata.
