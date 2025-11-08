PCP saúda a luta dos trabalhadores da Carnes Nobre

A Direcção da Organização Regional de Santarém do PCP “saúda calorosamente os trabalhadores da Carnes Nobre”, que no dia 7 de Novembro realizaram uma greve na unidade industrial de Rio Maior em defesa dos seus direitos.

A Direcção da Organização Regional de Santarém (DORSA) do Partido Comunista Português “saúda calorosamente os trabalhadores da Carnes Nobre”, que no dia 7 de Novembro realizaram uma greve na unidade industrial de Rio Maior em defesa dos seus direitos, por aumentos salariais e contra o pacote laboral imposto pelo Governo.

“Esta luta é expressão da justa indignação e determinação dos trabalhadores perante a ofensiva que procura agravar a exploração e limitar direitos fundamentais, designadamente através das alterações à legislação laboral. O chamado ‘pacote laboral’ representa uma nova machadada nos direitos de quem trabalha, facilitando os despedimentos, promovendo a precariedade e reforçando o poder do patronato”, consideram os comunistas.

O PCP “reafirma a sua solidariedade com os trabalhadores da Carnes Nobre, valorizando a sua unidade e combatividade, e sublinha que é na luta organizada que se conquistam e defendem direitos”. Os comunistas garantem que continuarão a intervir, no plano político e institucional, “para revogar as normas gravosas da legislação laboral e garantir aumentos salariais que assegurem uma vida digna a quem trabalha”, apelando a que a luta dos trabalhadores da Carnes Nobre seja um exemplo e um estímulo para outros sectores e empresas da região”.