Silvino Lúcio promete mais coesão e investimento para Azambuja

Reeleito sem maioria absoluta, o socialista Silvino Lúcio tomou posse, na noite de quarta-feira, 29 de Outubro, para o segundo mandato como presidente da Câmara Municipal de Azambuja e prometeu um concelho “mais coeso, sustentável e com qualidade de vida para todos”. A seu lado, no executivo municipal, vai ter António José Matos e Ana Coelho, do PS, Margarida Lopes e Luís Benavente, do PSD, e Ana Sofia Pires, do Chega.

Ao longo de um discurso presenciado por dezenas de pessoas, que encheram o auditório da Casa do Povo de Aveiras de Cima, Silvino Lúcio fez um balanço negativo da campanha eleitoral no concelho, considerando que se fez um constante “ataque pessoal” à sua pessoa. “Fui chamado de tudo, de incompetente, bronco, de mal-criado. Tudo serviu para tentar atingir a minha imagem e descredibilizar o meu trabalho, mas como se vê não conseguiram porque as pessoas conhecem-me, sabem quem sou, o que defendo e como trabalho”, disse.

Sobre o mandato que passou, classificou-o de “difícil” por aquele município ter sido “obrigado a devolver quatro milhões de euros à Autoridade Tributária”, o que “limitou a capacidade de investimento”. Ainda assim, sublinhou, foram concretizadas obras com importância para o concelho como a requalificação das ruas Vítor Córdon e Engenheiro Moniz da Maia, a construção do novo cemitério de Aveiras de Cima, entre outras. Destacou o apoio em “centenas de milhares de euros” a colectividades e IPSS e os 10 milhões de euros investidos na Educação.

Sobre o novo mandato, diz ter “condições reforçadas para fazer mais e melhor” e promete a requalificação da Escola Secundária de Azambuja – projecto que se tem arrastado ao longo de anos sem sair do papel -, a construção de um novo quartel para a GNR, o Parque Ambiental em Aveiras de Baixo, a requalificação da extensão de saúde de Alcoentre, já em curso, e a continuação da reabilitação de estradas, entre outros investimentos.



Abstenção e baixa percentagem de mulheres na assembleia

A presidente cessante da Assembleia Municipal de Azambuja, Vera Braz, não esteve presente, sendo que os trabalhos foram dirigidos pelo eleito do PS, o partido mais votado, Gonçalo Cerqueira Simões, que acabou por ser empossado presidente daquele órgão após votação. Integram a mesa Teresa Fernandes e Maria Fernanda Fidalgo, na qualidade de primeira e segunda secretárias, respectivamente.

Dirigindo-se à assembleia municipal a que agora preside, Gonçalo Cerqueira Simões comprometeu-se a liderá-la de “forma justa e imparcial”, com “igualdade de tratamento” aos vários eleitos e forças políticas que a compõem. São elas PS, PSD, Chega e CDU. Fazendo uso da palavra, a eleita da CDU desejou quatro anos de “esforço e trabalho por parte de todos”. Do lado do Chega, Briana Batalha destacou a abstenção “preocupante”, com apenas 10 mil votantes num universo de 18 mil, que espelha o “afastamento do cidadão comum da política”, que deixou de ter “credibilidade”. Realçando que “a política não deve ser instrumento para alguém servir os seus interesses”, a eleita prometeu “servir o povo de Azambuja com proximidade, transparência, rigor e sentido de justiça”.

O PSD, pela voz de Nelson Rodrigues, considerou que, apesar da abstenção, o número de votantes aumentou, o que significa que “os munícipes de Azambuja passaram um sinal de que estão atentos e empenhados no futuro do concelho”. Felicitando o presidente reeleito, realçou a “disputa renhida e equilibrada” entre PS e PSD, com o primeiro a ter vencido com uma margem de pouco mais de 200 votos. “Este resultado mostra que o eleitorado está atento, é exigente e quer mais e melhor para o concelho. E mostra que todos temos a responsabilidade de corresponder às expectativas da população”, concluiu.

Por último, o PS, representado por Cláudia Gomes, quis destacar o desequilíbrio na representação de géneros naquela assembleia municipal onde dos 28 membros apenas 11 são mulheres. “A igualdade plena entre homens e mulheres está longe de ser um objectivo totalmente alcançado”, disse, acrescentando que no país se assiste a um “retrocesso” aos direitos das mulheres, dando como exemplo a restrição no direito à amamentação, a revogação do direito ao luto gestacional e a desigualdade salarial.