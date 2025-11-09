Autarcas de Ourém tomaram posse com os mesmos rostos na liderança da câmara e assembleia

A cerimónia de tomada de posse dos autarcas eleitos no concelho de Ourém para o mandato 2025-2029 decorreu na sexta-feira, 31 de Outubro, no Teatro Municipal de Ourém. Tomaram posse os membros da câmara municipal e da assembleia municipal. A sessão incluiu também a eleição da mesa da assembleia municipal e a imposição dos colares de eleito local ao presidente da câmara, vereadores, presidente da mesa da assembleia municipal e secretários.

O presidente da câmara, Luís Albuquerque (PSD), que tomou posse para o seu terceiro mandato, garantiu que continuará a colocar as pessoas no centro das decisões. Reforçou o compromisso com as políticas sociais, o apoio às famílias e à natalidade, a coesão territorial e a melhoria da qualidade de vida. A sustentabilidade ambiental foi também uma área em destaque no discurso do autarca. O autarca comprometeu-se a desenvolver iniciativas que promovam a eficiência energética, a descarbonização e a valorização ambiental, reforçando também a criação de espaços verdes que melhorem a qualidade de vida das populações.

No plano económico, o líder do executivo propôs-se a consolidar o crescimento do concelho, incentivando o investimento, o empreendedorismo e a criação de emprego. “Manter o rigor financeiro e orçamental bem como uma responsável utilização dos fundos comunitários” foram princípios essenciais apontados pelo autarca. Dirigiu ainda palavras de reconhecimento a todos os eleitos, funcionários municipais, autarcas e parceiros institucionais, agradecendo a cooperação em prol do desenvolvimento do concelho.

João Moura tomou posse após polémicas

Também João Moura tomou posse, novamente como presidente da Assembleia Municipal de Ourém. Recorde-se que o autarca, que é também secretário de Estado da Agricultura, tem estado envolvido em polémicas nos últimos tempos. Na última sessão da Assembleia Municipal de Ourém, que decorreu em Setembro, João Moura sentiu mesmo a necessidade de se “justificar” das acusações que tem sido alvo.

O MIRANTE trocou algumas palavras com o também secretário de Estado da Agricultura antes da cerimónia de tomada de posse que decorreu no Teatro Municipal de Ourém. Sobre o seu discurso na última sessão do órgão a que preside, João Moura nega que o tenha feito para se justificar. “Eu fiz um discurso sentido. Nos casos particulares que me dizem respeito, à minha vida pessoal e privada, têm andado a construir uma narrativa degradante, sem fundamento”, acusou.

O autarca e governante disse ainda desconhecer se há algum processo contra si, defendendo que a única coisa que existe são denúncias anónimas, as quais se encarregou de encaminhar para “os sítios certos”. Finalmente, sobre as acusações de ter maltratado uma chefe de serviços da administração veterinária, João Moura diz não ter conhecimento de nada. “Formalmente não houve conhecimento de nada, houve de facto e apenas reuniões internas de serviços”, concluiu.