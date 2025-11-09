Carlos Alves quer mais habitação, mobilidade e coesão social em Arruda dos Vinhos 

Melhores políticas de habitação, maior requalificação urbana, reforço da mobilidade, ambiente e coesão social são algumas das prioridades de Carlos Alves (PS), o presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos que foi empossado para o seu primeiro mandato na noite de 31 de Outubro.

No discurso, durante a cerimónia de instalação dos novos órgãos autárquicos, no Clube Desportivo Recreativo e Cultural das Cardosas, Carlos Alves sublinhou que o executivo municipal pretende garantir “habitação digna e acessível para todos”, destacando o compromisso com a coesão social, através do reforço do apoio às famílias, jovens e seniores, mantendo a ideia de dinamizar a economia local, valorizando o comércio, o turismo e o empreendedorismo.

A aposta na educação, na cultura e na modernização administrativa também faz parte das metas para o novo ciclo autárquico. “Estes serão os pilares da nossa acção: proximidade, inovação e sustentabilidade”, afirmou Carlos Alves, reforçando o compromisso de “servir com dedicação, transparência e responsabilidade” no cargo. Apesar de ter maioria no executivo, o autarca prometeu abertura, diálogo e cooperação com as restantes forças políticas.

A cerimónia também deu posse à nova presidente da assembleia municipal, a socialista Cecília Moleiro. O executivo da câmara, recorde-se, vai ser composto da seguinte forma: Carlos Alves (presidente), Paulo Pinto (vice-presidente), Carla Munhoz e André Agostinho, todos do PS. No executivo, sem pelouros, ficam os três eleitos da coligação PSD/IL/CDS-PP: Rute Miriam, Joaquim Dinis e Sofia Santa Marta.