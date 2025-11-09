Nuno Mira diz ser um homem em missão para voltar a fazer da Chamusca um concelho desenvolvido

O município da Chamusca tem um novo presidente que tomou posse no domingo, 2 de Novembro. Nuno Mira ganhou as eleições pelo Partido Socialista e durante a sessão solene de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos afirmou ser um homem em missão. “Estou aqui para servir. A partir de hoje sou um homem em missão”, disse, perante o auditório do cineteatro da Chamusca completamente lotado.

O presidente da Câmara da Chamusca, que vai ter no executivo municipal a companhia de Rui Ferreira (PS), Lisete Fidalgo (PS), Rui Martinho (PNT) e João Santos (PNT), começou a sua intervenção por recordar a campanha limpa e honesta realizada pela sua equipa, deixando algumas farpas a quem, na sua opinião, pautou pelo ruído. “Este mandato nasce de uma escolha democrática, clara e livre, uma escolha que nos obriga a ter mais responsabilidade (…) Fizemos uma candidatura limpa e honesta. Discutimos os problemas reais do concelho, apresentámos soluções e valorizámos as equipas. Substituímos o ruído por argumentos, a suspeição por factos e o tacticismo eleitoral pelo compromisso com a verdade. Este é o único caminho compatível com a dignidade do poder local”, disse. Nuno Mira afirmou que vai trabalhar por um concelho “unido em torno de um território, identidade e cultura comum”, respeitando sempre as singularidades de cada localidade. “Contem comigo para uma liderança séria e empática, mas também intransigente, sempre que esteja em causa o superior interesse do nosso concelho”, vincou.

O autarca deixou uma palavra especial aos presidentes de junta eleitos. “São o primeiro pilar da proximidade política do nosso país, espero colaborar com todos, independentemente das cores políticas. Aos funcionários do município conto com o vosso sentido de missão, com o vosso rigor e empenho para honrarmos a responsabilidade de serviço público. Às organizações, a câmara municipal compromete-se a ouvir, dialogar e encontrar soluções em conjunto. Só através do trabalho partilhado podemos fortalecer o tecido económico, social e cultural do concelho”, sublinhou.

Na cerimónia ficou também a conhecer-se o novo presidente da assembleia municipal. Nuno Marques, que também reuniu a preferência dos eleitores na autárquicas, foi o mais votado pelos eleitos locais. “Quem conhece a minha paixão pela nossa terra sabe o quão honrado me sinto por assumir a responsabilidade de presidir à assembleia municipal. Assumo o total compromisso de garantir que esta assembleia vai ser um espaço do debate democrático, do pluralismo e da fiscalização da acção executiva (…) Acredito numa assembleia aberta e participada, onde a voz de todos deverá ser ouvida com respeito e a devida atenção”.