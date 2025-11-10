uma parceria com o Jornal Expresso
10/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 10-11-2025 18:00

AD gere Junta de Samora Correia com apoio de eleita socialista 

AD gere Junta de Samora Correia com apoio de eleita socialista 
Jorge Paiva (ao centro) tem a companhia no executivo de Ruben Vicente, Pedro Galrito, Dina Rodrigues e Florbela Balbino - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A cerimónia de instalação dos novos órgãos autárquicos da freguesia de Samora Correia decorreu no Centro Cultural da cidade. O novo executivo, liderado por Jorge Paiva, da Aliança Democrática, integra também uma eleita independente pelo PS.

A Assembleia de Freguesia de Samora Correia para o mandato 2025-2029 tomou posse na noite de 30 de Outubro, numa cerimónia realizada no Centro Cultural da cidade, conduzida pelo presidente cessante, Carlos Pernes, e pela secretária Alexandra Pereira. O novo presidente da junta de freguesia, Jorge Paiva, eleito pela AD (coligação PSD/CDS), apresentou à votação o executivo composto pelos vogais Ruben Vicente, Dina Rodrigues e Pedro Galrito, todos da AD. Florbela Balbino, independente eleita pelo PS, foi igualmente convidada a integrar o executivo, completando assim a equipa. A proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, quatro contra e quatro abstenções, num total de 13 eleitos. Com a aprovação, Jorge Paiva sucede a Augusto Marques, da CDU, que liderou a junta nos últimos oito anos.
Seguiu-se a eleição da mesa da assembleia de freguesia, que exigiu duas votações para ser conclusiva. Na primeira, a lista proposta pela AD, composta por Deolinda Gomes (presidente), Mariana Valério (1.ª secretária) e David Pereira (2.º secretário), obteve quatro votos favoráveis, cinco contra e quatro abstenções. Após uma breve suspensão da sessão para conferência entre os partidos e não havendo uma lista alternativa, a mesma lista foi submetida a votação, sendo aprovada com sete votos a favor e seis contra.
O executivo é composto por Jorge Paiva (AD), Ruben Vicente (AD), Dina Rodrigues (AD), Pedro Galrito (AD) e Florbela Balbino (PS). Na mesa da assembleia de freguesia estão Deolinda Gomes (AD), Mariana Valério (AD) e David Pereira (AD), integrando ainda a assembleia João Borracha (AD), Augusto Marques (CDU), Dora Ramos (CDU), Bruno Santos (CDU), Teodora Coutinho (CDU), Cristina Brandão (CH), Paula Rego (CH), José Luís Rodrigues (CH), Luís Valente (CH) e Leonardo Guerra (PS).
No final da sessão, Jorge Paiva agradeceu a confiança dos eleitores e dos colegas de assembleia, pedindo uma salva de palmas ao seu antecessor, Augusto Marques, “pelos oito anos de trabalho dedicados à freguesia”. O recém-eleito presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia prometeu que é este o executivo que vai “dar a cara, somos nós que vamos tentar fazer de Samora Correia uma cidade melhor”.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar