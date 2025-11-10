AD gere Junta de Samora Correia com apoio de eleita socialista 

A Assembleia de Freguesia de Samora Correia para o mandato 2025-2029 tomou posse na noite de 30 de Outubro, numa cerimónia realizada no Centro Cultural da cidade, conduzida pelo presidente cessante, Carlos Pernes, e pela secretária Alexandra Pereira. O novo presidente da junta de freguesia, Jorge Paiva, eleito pela AD (coligação PSD/CDS), apresentou à votação o executivo composto pelos vogais Ruben Vicente, Dina Rodrigues e Pedro Galrito, todos da AD. Florbela Balbino, independente eleita pelo PS, foi igualmente convidada a integrar o executivo, completando assim a equipa. A proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis, quatro contra e quatro abstenções, num total de 13 eleitos. Com a aprovação, Jorge Paiva sucede a Augusto Marques, da CDU, que liderou a junta nos últimos oito anos.

Seguiu-se a eleição da mesa da assembleia de freguesia, que exigiu duas votações para ser conclusiva. Na primeira, a lista proposta pela AD, composta por Deolinda Gomes (presidente), Mariana Valério (1.ª secretária) e David Pereira (2.º secretário), obteve quatro votos favoráveis, cinco contra e quatro abstenções. Após uma breve suspensão da sessão para conferência entre os partidos e não havendo uma lista alternativa, a mesma lista foi submetida a votação, sendo aprovada com sete votos a favor e seis contra.

O executivo é composto por Jorge Paiva (AD), Ruben Vicente (AD), Dina Rodrigues (AD), Pedro Galrito (AD) e Florbela Balbino (PS). Na mesa da assembleia de freguesia estão Deolinda Gomes (AD), Mariana Valério (AD) e David Pereira (AD), integrando ainda a assembleia João Borracha (AD), Augusto Marques (CDU), Dora Ramos (CDU), Bruno Santos (CDU), Teodora Coutinho (CDU), Cristina Brandão (CH), Paula Rego (CH), José Luís Rodrigues (CH), Luís Valente (CH) e Leonardo Guerra (PS).

No final da sessão, Jorge Paiva agradeceu a confiança dos eleitores e dos colegas de assembleia, pedindo uma salva de palmas ao seu antecessor, Augusto Marques, “pelos oito anos de trabalho dedicados à freguesia”. O recém-eleito presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia prometeu que é este o executivo que vai “dar a cara, somos nós que vamos tentar fazer de Samora Correia uma cidade melhor”.