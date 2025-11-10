Fernando Paulo Ferreira vai governar Câmara de Vila Franca de Xira sem acordos 

Os próximos quatro anos de mandato na Câmara de Vila Franca de Xira vão ser desafiantes para a gestão de Fernando Paulo Ferreira (PS), que não conseguiu chegar a acordos pós-eleitorais com a segunda força mais votada, a coligação Nova Geração (PSD/IL), e por isso terá de negociar o futuro orçamento a orçamento e sempre dependente da oposição para aprovação das deliberações.

A tomada de posse dos novos eleitos da assembleia e câmara municipal aconteceu na noite de 29 de Outubro, num esgotado auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense. Nos corredores, a conversa de bastidores visava precisamente os desafios negociais que se avizinham e que deverão começar já este mês de Novembro, durante a preparação do orçamento municipal para 2026, sendo que o PS tem como interlocutor preferencial a coligação Nova Geração.

Este mandato, assegurou a coligação, não houve acordos e a única semelhança com o mandato anterior será a nomeação de um administrador para os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), ligado à Nova Geração, que ainda irá a aprovação em reunião de câmara, sendo que a presidência desse serviço se manterá na esfera socialista. Mas o resto, avisou Bruno Ventura, da coligação, terá de ser negociado passo a passo. “O PS é o legítimo vencedor das eleições e deve governar a câmara. E a coligação deve liderar a oposição. A coligação será, sem equívoco ou hesitação táctica, a oposição que o município merece e precisa. Seremos oposição responsável e não uma força de bloqueio inconsequente”, prometeu.

Para Bruno Ventura, o PS e a sua gestão têm o direito a serem julgados pelo trabalho que vierem a realizar. “Seremos uma oposição firme e vamos fiscalizar com critério a acção política do executivo municipal e o cumprimento das suas promessas eleitorais. Seremos uma oposição de iniciativa, com novas propostas e políticas públicas que sirvam melhor as pessoas que vivem nesta terra”, afirmou.

Já o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, evitou tocar no assunto destacando no seu discurso os progressos alcançados nos últimos quatro anos e traçando as prioridades para o futuro do concelho. O autarca assumiu como prioridades a melhoria da recolha de resíduos, prometendo contratar mais mão de obra para esse sector e comprar novos veículos de recolha, expandir a habitação pública e privada a preços acessíveis, reforçar a mobilidade e os transportes - incluindo a futura ligação ao IC2 entre Alverca e Loures - e a criação de emprego qualificado. A modernização das escolas e a aposta contínua na cultura, desporto, turismo e sustentabilidade estão também na lista. Comprometeu-se ainda a manter impostos baixos, a devolver mais IRS às famílias e a modernizar os serviços municipais com recurso à inteligência artificial.

“Continuaremos a trilhar este caminho sério e responsável. Serei, como fui até agora, o presidente de todos os cidadãos do concelho. Tenham ou não votado em nós, porque esta é a terra que amamos, a terra onde resido e onde a minha família criou raízes e acredito que as nossas comunidades merecem sempre mais. O talento que aqui albergamos e que aqui desenvolvemos torna-nos a todos muito especiais. Temos de agarrar o futuro hoje e contamos convosco”, frisou. Sandra Marcelino, como já havia sido noticiado, vai continuar a ser a presidente da assembleia municipal.