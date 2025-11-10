João Nicolau promete governação de “portas abertas” e diálogo com a oposição em Alenquer 

Uma governação de “portas abertas” e a discussão dos dossiês estruturantes com a oposição, para melhor servir a população, foram as promessas do novo presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau, eleito pelo PS. Os novos autarcas da Câmara e da Assembleia Municipal de Alenquer foram empossados na manhã de 1 de Novembro, nos Paços do Concelho. No seu discurso, o novo presidente garantiu que irá trabalhar em articulação permanente com as juntas de freguesia e chamar a oposição para discutir matérias estruturantes para o concelho.

Na área da habitação, o autarca afirmou que não há mais tempo a perder e, por isso, garantiu que vai reforçar a estratégia municipal com a aquisição e reabilitação de imóveis para arrendamento a preços acessíveis, bem como a cedência de terrenos a cooperativas e a promotores privados com rendas controladas. João Nicolau prometeu ainda encurtar o tempo de resposta do urbanismo, através da Via Verde Habitação, reforçar os transportes públicos com mais carreiras e avançar com o transporte a pedido. Comprometeu-se também a criar uma via circular ao Carregado e a requalificar as estradas do concelho.

Na área da educação, prometeu avançar com uma nova escola que sirva Alenquer e o Carregado, bem como com um novo pavilhão desportivo na Escola Básica Integrada do Carregado. Deixou ainda o compromisso de criar uma empresa municipal para assumir a gestão das águas e a recolha de resíduos urbanos, além de fomentar áreas de localização empresarial mais amigas do ambiente. “Será um executivo que anda no terreno, que se senta com associações e empresas, que visite escolas e que oiça as pessoas. Mais transparência para merecer a confiança”, sublinhou.

Ao lado de João Nicolau terão assento Paulo Matias e Cláudia Luís, eleitos pelo PS. Na oposição ficaram Francisco Guerra e Filipe Rogeiro, da coligação TODOS (PSD/CDS/IL/PPM/PMT/NC), Carlos Sequeira, do Chega, e o agora independente Tiago Pedro.

Assembleia municipal elege nova mesa

Após o acto institucional de instalação dos novos órgãos municipais, realizou-se a primeira reunião da Assembleia Municipal de Alenquer, que culminou com a eleição da mesa, após votação em urna. Luís Rema é o novo presidente, tendo como 1.ª e 2.ª secretárias, respectivamente, Rosa Brandão e Filipa Martinho, todos do PS, eleitos com 16 votos a favor. A lista da coligação TODOS, liderada por Luís Mendes, obteve 14 votos a favor. Houve ainda 2 votos em branco.