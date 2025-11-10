Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa viram à direita com acordo entre coligação PSD/IL e Chega 

A Coligação Nova Geração (PSD/IL) chegou a acordo com o Chega para governar a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. O novo executivo da junta já tomou posse, com António José Inácio como presidente. Rosa Barral, Amadeu Pinto, Maria João Marques e Bruno Marquitos são os restantes elementos eleitos pela coligação, a que se juntam no executivo Júlio José Rosa e Guilherme Medeiros, pelo Chega.

Luísa Santos sentou-se no lugar da presidência da mesa da assembleia, eleita pela coligação PSD/IL, tendo como primeiro secretário um eleito do Chega e como segundo secretário um autarca da sua coligação.

O resultado das autárquicas ditou a vitória da Coligação Nova Geração, com seis mandatos, os mesmos do Partido Socialista que, apesar de ter saído derrotado, contava com o mesmo número de eleitos no órgão. O acordo à direita permitirá viabilizar o orçamento, entre outras matérias, nas reuniões da assembleia de freguesia. De referir ainda que, nos próximos quatro anos, vão sentar-se na oposição um eleito da CDU e, pela primeira vez, um eleito do Livre. O Bloco de Esquerda deixou de ter representação na freguesia.

A tomada de posse realizou-se na quinta-feira, 30 de Outubro, na Escola Dom Martinho Vaz de Castelo Branco, na Póvoa de Santa Iria, e começou com quase quarenta minutos de atraso. O acto foi confuso para quem assistia, uma vez que as funcionárias da junta estavam desorientadas, sem saber como proceder para a instalação dos eleitos. Os próprios eleitos mostraram dificuldade em assumir os lugares na mesa. Foi votada uma lista única para a composição do novo executivo, com dez votos a favor, uma abstenção e oito votos contra.



Eleitos prometem trabalho e responsabilidade

A tomada de posse contou com a presença de dezenas de autarcas, eleitos do movimento associativo, vereadores do executivo e da oposição da Câmara de Vila Franca de Xira. O primeiro a discursar foi João Bernardo, eleito único do Livre, que prometeu trabalhar nos próximos quatro anos e estar no dia a dia junto da população. Marco Santos, eleito da CDU, prometeu lutar por mais justiça social, espaços públicos requalificados e limpos, não abdicando da luta pela desagregação das freguesias.

Francisco Fonseca, do Chega, congratulou-se com o aumento do número de votos no seu partido, mas lamentou o facto de mais de metade da população da freguesia ter optado por não votar. Ana Cristina Pereira (PS), que deixou a presidência da junta, fez questão de sublinhar que deixou o cargo sem dívidas e com um saldo de 296 mil euros. A autarca prometeu fazer uma oposição vigilante e atenta. David Alves, da Coligação Nova Geração, garantiu que a sua bancada será exigente, mas construtiva e responsável.

O novo presidente da junta, António José Inácio, agradeceu a todos os que confiaram no projecto e admitiu que as exigências serão difíceis. “Sabemos o peso que depositaram nesta equipa, mas queremos estar neste lugar de serviço, onde os fregueses nos vejam e interajam. A proximidade é inegociável; não aceitamos radicalismos”, disse na intervenção, acrescentando que conta com as sugestões dos jovens da freguesia, que prometeu ouvir.