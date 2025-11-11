Coruche destaca-se entre os melhores municípios de pequena dimensão no Anuário Financeiro

Coruche voltou a destacar-se pela boa gestão financeira, ocupando o segundo lugar entre os municípios do distrito de Santarém e o oitavo a nível nacional no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2024, publicado pela Ordem dos Contabilistas Certificados.

A Câmara Municipal de Coruche voltou a figurar entre os municípios mais eficientes do país. No Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2024, Coruche surge em 8.º lugar entre os 186 municípios de pequena dimensão e em 2.º no distrito de Santarém.

O relatório reconhece a autarquia pela sua gestão equilibrada e sustentável, marcada por baixo endividamento, execução rigorosa da despesa e cumprimento atempado dos compromissos financeiros. A posição alcançada confirma a consolidação financeira do município e a consistência das suas políticas orçamentais.

Coruche tem mantido uma presença regular no topo do ranking nacional: foi quinto em 2021, terceiro em 2022, décimo em 2023 e agora oitavo em 2024. No distrito, apenas Abrantes surge à frente.

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses é publicado anualmente desde 2002 e analisa as contas dos 308 municípios do país.