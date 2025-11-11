uma parceria com o Jornal Expresso
11/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 11-11-2025 21:00

Coruche destaca-se entre os melhores municípios de pequena dimensão no Anuário Financeiro

Coruche destaca-se entre os melhores municípios de pequena dimensão no Anuário Financeiro
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Coruche voltou a destacar-se pela boa gestão financeira, ocupando o segundo lugar entre os municípios do distrito de Santarém e o oitavo a nível nacional no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2024, publicado pela Ordem dos Contabilistas Certificados.

A Câmara Municipal de Coruche voltou a figurar entre os municípios mais eficientes do país. No Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2024, Coruche surge em 8.º lugar entre os 186 municípios de pequena dimensão e em 2.º no distrito de Santarém.
O relatório reconhece a autarquia pela sua gestão equilibrada e sustentável, marcada por baixo endividamento, execução rigorosa da despesa e cumprimento atempado dos compromissos financeiros. A posição alcançada confirma a consolidação financeira do município e a consistência das suas políticas orçamentais.
Coruche tem mantido uma presença regular no topo do ranking nacional: foi quinto em 2021, terceiro em 2022, décimo em 2023 e agora oitavo em 2024. No distrito, apenas Abrantes surge à frente.
O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses é publicado anualmente desde 2002 e analisa as contas dos 308 municípios do país.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar