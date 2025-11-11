uma parceria com o Jornal Expresso
11/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 11-11-2025 15:00

Executivo de Mação define pelouros e estabelece horários das reuniões de câmara

Novo executivo da Câmara Municipal de Mação, liderado por José Fernando Martins, definiu na quinta-feira, 6 de Novembro, a distribuição de pelouros e competências para o mandato 2025-2029, numa reunião extraordinária realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A reunião de câmara extraordinária da Câmara Municipal de Mação, a primeira do novo executivo liderado por José Fernando Martins, serviu essencialmente para delegar competências e distribuir pelouros, assim como aprovar o Regimento da câmara e deliberação sobre a periodicidade e horários das reuniões do executivo municipal.
O presidente José Fernando Martins vai ficar com as áreas dos Recursos Humanos, Protecção Civil e Segurança, Modernização Administrativa e Transformação Digital, Juntas de Freguesia, Poder Local e Descentralização de Competências, Agricultura e Floresta, Estaleiro Municipal; Turismo e Promoção do Território, Desenvolvimento Económico Local, Empreendedorismo e Inovação; Comércio e Serviços; Emprego; Captação de Investimento e Fundos Comunitários, entre outras.
O vereador e vice-presidente Pedro Fernandes fica encarregue das Obras Municipais, Urbanismo e Ordenamento do Território, Habitação, Reabilitação e Regeneração Urbana, Património Municipal e Gestão de Equipamentos, Fiscalização e Licenciamento, Logística e Aprovisionamento, Mobilidade e Transportes, entre outros. Já a Vereadora Vanda Serra estará na área da Ação Social, Educação, Saúde e Bem-Estar, Ensino e Formação Profissional, Cultura e Património Cultural, Inclusão Social, Envelhecimento Activo e Apoio à População Sénior, Desporto e Actividade Física, Associativismo, entre outros.
O executivo deliberou ainda sobre a periodicidade e o funcionamento das reuniões de câmara. As reuniões ordinárias decorrerão quinzenalmente, sendo a primeira reunião na segunda quinta-feira de cada mês e a segunda reunião na quarta quinta-feira de cada mês, com início às 17h30. Caso o dia coincida com um feriado, ou por razões de interesse dos serviços, as reuniões poderão ser reagendadas para outro dia útil, a fixar pelo presidente da autarquia. Ficou igualmente definido que a segunda reunião ordinária de cada mês será pública.

