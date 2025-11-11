uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 11-11-2025 07:00

José Martins promete proximidade e modernização no arranque do seu primeiro mandato em Mação

José Martins - foto O MIRANTE
Cerimónia de instalação dos órgãos autárquicos do Município de Mação realizou-se a 2 de Novembro, marcando o arranque do mandato de José Fernando Martins, que assume a presidência da câmara municipal.

O novo executivo da Câmara Municipal de Mação tomou posse no domingo, 2 de Novembro, numa cerimónia que decorreu no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, perante uma plateia repleta de autarcas, entidades locais e munícipes. A sessão solene marcou o início do mandato dos vários eleitos locais, tendo sido conduzida pelo presidente cessante da assembleia municipal, José Manuel Saldanha Rocha.
No seu primeiro discurso como presidente da câmara, José Fernando Martins sublinhou que esta é “uma vitória que ultrapassa a conjuntura e assenta em resultados, confiança e esperança”. Afirmou tratar-se “não apenas de uma vitória política, mas sobretudo de uma vitória cívica e humana”, deixando ainda uma palavra de respeito aos adversários políticos: “partilhamos o mesmo amor por Mação; somos diferentes nas ideias, mas iguais no desejo de querer sempre o melhor para a nossa terra”, expressou. O novo presidente apelou a um ciclo de “diálogo construtivo e cooperação”, reforçando que “a democracia local é mais forte quando há pluralidade e respeito”.
José Fernando Martins apresentou também as linhas do novo ciclo autárquico, assentes em três pilares: proximidade, competência e valorização das pessoas e do território, prometendo “uma câmara aberta, presente e colaborante”. Entre as prioridades do novo executivo, destacou-se a sustentabilidade ambiental, o apoio ao tecido empresarial local, o reforço da educação, cultura e desporto, a atenção especial aos munícipes mais vulneráveis e a modernização dos serviços municipais e do edifício da autarquia. O presidente anunciou ainda a intenção de lançar um projecto de criação de uma Unidade de Cuidados Continuados em parceria com as IPSS do concelho, com o objectivo de dar resposta às necessidades de saúde e de apoio social da população. “Queremos uma câmara moderna, eficiente, mas também humana”, concluiu.

