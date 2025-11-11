uma parceria com o Jornal Expresso
11/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 11-11-2025 10:00

Junta de Azambuja com competências distribuídas pelo novo executivo

Presidente da junta vai exercer o cargo em regime de meio-tempo e partilhar as áreas de responsabilidade com mais quatro eleitos.

A Junta de Freguesia de Azambuja tem definida a sua organização interna e distribuição de pelouros designada pelo presidente, André Salema que vai exercer funções em regime de meio-tempo no mandato 2025-2029. O autarca socialista determinou que vai assumir os pelouros da Coordenação geral da junta de freguesia; Recursos Humanos; Protecção Civil; Ambiente e Salubridade; Ordenamento Urbano/Rural e Desenvolvimento; Investimentos; Recenseamento Eleitoral; Serviços Administrativos e Gabinete Jurídico.

O Secretário, Nuno Carapinha, que substituirá André Salema nas suas faltas e impedimentos, fica responsável pelos pelouros da Comunicação, Imagem e Protocolo; Educação e Formação; Modernização Administrativa; Cultura e Tempos Livres. A tesoureira, Joana Silva assume a Gestão Financeira; Colectividades; Desporto; Juventude e Saúde.

O pelouro da Acção Social fica entregue à Vogal, Ângela Inácio, e os do Espaço Público; Equipamentos Urbanos; Património e Serviços Urbanos, ao Vogal, Pedro Silva.

Naquela que foi a primeira reunião do novo executivo, a 30 de Outubro, ficou também definido que as reuniões ordinárias da junta de freguesia vão decorrer mensalmente, na última quarta-feira de cada mês, e que o atendimento ao público será realizado semanalmente às quartas-feiras, pelas 18h30, mediante marcação prévia.

