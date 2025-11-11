uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 11-11-2025 21:00

Novo presidente da Barquinha quer estabilidade governativa e entrega pelouros a eleita do PSD

Manuel Mourato tomou posse como presidente da Câmara da Barquinha - foto DR
O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha foi palco no sábado, 1 de Novembro, da sessão solene de instalação dos membros eleitos da câmara e assembleia municipal.

O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha foi palco no sábado, 1 de Novembro, da sessão solene de instalação dos membros eleitos da câmara e assembleia municipal. Tomaram posse, na câmara municipal, presidente Manuel Mourato (PS) e os vereadores Marina Honório (PS), Tatiana Horta (Chega), Henrique Fortunato (Chega) e Paula Silva (PSD). A última vai ficar com pelouros atribuídos, numa decisão tomada por Manuel Mourato para garantir a estabilidade governativa do concelho.
Em comunicado, o autarca refere que “após um período de ponderação e diálogo institucional, decidi convidar para a formação do executivo municipal com pelouros a colaboração da vereadora eleita pelo PSD, com quem partilho a vontade de garantir estabilidade governativa e assegurar uma gestão eficaz, responsável e orientada para o bem comum de todos os Barquinhenses”, lê-se. “Esta decisão reflecte um compromisso com a governabilidade, a cooperação democrática e a procura de soluções que sirvam os interesses de todos os cidadãos de Vila Nova da Barquinha, independentemente das preferências políticas que advogamos e interesses partidários”, refere o documento. Manuel Mourato deixou ainda uma palavra para os vereadores do Chega: “apelo a que exista oposição responsável e cordial”, afirma, sublinhando que “com esta opção, queremos assegurar que o município dispõe de condições para concretizar os projectos e medidas que os cidadãos esperam e merecem, com uma gestão baseada na seriedade, no diálogo e na responsabilidade”.

