Alenquer homenageia antigos combatentes em cerimónia nos Paços do Concelho

Município de Alenquer homenageou os antigos combatentes portugueses mortos ao serviço da pátria, numa cerimónia solene que assinalou o 107.º aniversário do Armistício da 1.ª Guerra Mundial e o 51.º do fim da Guerra do Ultramar.

O Município de Alenquer promoveu, nos Paços do Concelho, uma homenagem aos antigos combatentes portugueses mortos ao serviço da pátria, em parceria com o Núcleo de Vila Franca de Xira da Liga dos Combatentes.

A cerimónia realizou-se dia 11 de Novembro, data em que há 107 anos era assinado em Compiègne, França, o Armistício da 1.ª Guerra Mundial, que pôs termo a quatro anos de conflito militar no qual Portugal participou activamente. Nascidos no concelho de Alenquer, foram 28 combatentes que faleceram além-fronteiras, em França, Angola e Moçambique.

A efeméride serviu igualmente para assinalar os 51 anos do fim da Guerra do Ultramar, que decorreu entre 1961 e 1974, onde 33 soldados naturais das freguesias do concelho de Alenquer perderam a vida em combate nas antigas colónias portuguesas.

A cerimónia contou com a presença do Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, da Guarda Nacional Republicana e de antigos combatentes. O hino nacional foi entoado na presença do executivo municipal.

O Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau, sublinhou a importância de duas datas com significado histórico para Portugal. “Queremos recordar aqueles que serviram o país e que se sacrificaram pela valorização da paz e liberdade. É algo que devemos preservar com firmeza e gratidão”, afirmou o autarca.

A cerimónia solene terminou com a deposição de coroas de flores junto à homenagem póstuma existente nos Paços do Concelho desde 1955, por parte do Município de Alenquer e do Núcleo de Vila Franca de Xira da Liga dos Combatentes.