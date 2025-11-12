uma parceria com o Jornal Expresso
12/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 12-11-2025 12:00

Manuel Valamatos mantém-se como presidente dos SMAS de Abrantes

Manuel Valamatos mantém-se como presidente dos SMAS de Abrantes
Manuel Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vereadora Ana Oliveira criticou a acumulação de funções do presidente da Câmara de Abrantes, votando contra a proposta que confirmou Manuel Valamatos na presidência dos SMAS.

A proposta de deliberação apresentada pelo presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, para se manter como presidente dos Serviços Municipalizados de Abrantes (SMAS) foi aprovada, mas com algumas críticas da oposição. A vereadora Ana Oliveira, eleita pela Aliança Democrática (PSD), votou contra a proposta e questionou a acumulação de funções por parte do presidente da câmara, considerando que não é uma boa prática.
“Os Serviços Municipalizados de Abrantes são um organismo maduro, com gestão estável e tranquila, que poderia ser presidido por outra pessoa da confiança do senhor presidente”, afirmou Ana Oliveira. A autarca defendeu que isto ajudaria a que Manuel Valamatos tivesse “mais liberdade” para se dedicar a temas mais relevantes para o concelho, como os investimentos, as empresas, e outras questões estratégicas. "Na minha opinião acho que deveria reconsiderar para se poder libertar para outros temas mais pertinentes”, apelou Ana Oliveira.
No entanto, a proposta foi aprovada por maioria, com os votos a favor dos vereadores do Partido Socialista (PS), a abstenção do vereador do Chega e os votos contra dos dois vereadores do PSD.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar