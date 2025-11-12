Encontro entre o presidente do município e o líder do PSD de Torres Novas não resultou em acordo governativo, com José Trincão Marques a assumir um governo de minoria. Sociais-democratas dizem que o acordo teria sido o caminho mais estável.

PSD de Torres Novas diz que acordo com PS teria sido o caminho mais responsável para o concelho

Os vereadores eleitos pela coligação AD – Tempo de Avançar na Câmara de Torres Novas consideram que um acordo de governação com o PS, “assente na compatibilização dos programas eleitorais e na definição de um quadro de prioridades, com a assunção de pelouros”, teria sido o “caminho mais estável e responsável para o concelho”.

Num comunicado enviado às redações, na sequência de notícias acerca do encontro entre o presidente do município, José Trincão Marques (PS) e o vereador e presidente da comissão política do PSD de Torre Novas, Tiago Ferreira, os sociais-democratas esclarecem que desta parte existia “total disponibilidade para iniciar um diálogo com vista a um eventual acordo de governação”. Mas o que o presidente do município transmitiu foi que “não se encontrava em cima da mesa qualquer cenário de negociação ou acordo de governação conjunta, assumindo o mesmo a total responsabilidade, para já, pela opção de governar em minoria”.

Perante a decisão, que “respeitam”, os eleitos “reafirmam que pautarão o seu trabalho pelo sentido de responsabilidade, pelo compromisso institucional e pelo espírito construtivo — sem abdicar das competências que a lei confere à câmara municipal”, e que estarão “vigilantes em defesa do concelho, interesse público das propostas” que apresentaram à população torrejana.

A O MIRANTE José Trincão Marques confirmou ter sido ele a tomar a iniciativa de reunir com os vereadores que foram cabeças-de-lista: José Carola do Chega e Tiago Ferreira, da AD. Sobre a proposta de acordo recebida por este último, que incluiria a atribuição de pelouros aos vereadores eleitos, o autarca confessou-se “surpreendido”, considerando que isso não faria qualquer sentido para uma câmara municipal com a dimensão de Torres Novas.

Confirmando que não apresentou qualquer contra-proposta, o autarca socialista enfrenta assim o constante risco de bloqueio uma vez que vai governar sem maioria. “O mesmo se passa em Coimbra e em tantos outros sítios que estão a ser geridos assim. Temos de ter bom-senso, calma e boa-fé. Nada impede que haja ajustes, mas para já não”, disse ao nosso jornal, sublinhando que está disponível para receber propostas e chegar a consensos com os representantes das restantes forças políticas com assento no executivo sempre que se justifique.

O executivo da Câmara de Torres Novas para o mandato de 2025-2029 é composto por três mandatos do PS, três do PSD e um do Chega. O PS venceu as eleições autárquicas com 34,6% dos votos, tendo a coligação AD- Tempo de Avançar conquistado 34,2% da votação.



