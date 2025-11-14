Joaquim Catalão e Ana Casebre são os que têm mais pelouros na Câmara de Almeirim

O novo presidente da Câmara de Almeirim, Joaquim Catalão, é o que no executivo vai ter mais pelouros, no total de 12, seguindo-se Ana Sofia Casebre, que viu a sua posição reforçada ficando com 10 pelouros, mais um que o vice-presidente, engenheiro da câmara, Filipe Torres. O outro novo vereador, Mário Figueiredo, o mais afastado do funcionamento do município, uma vez que nunca tinha exercido funções autárquicas, não foi sobrecarregado e fica com seis pelouros, apesar de dois deles darem algumas dores de cabeça, como é o caso das políticas sociais, bem como o desporto, área que estava acometida no anterior mandato ao então vice-presidente, Paulo Caetano.

Ana Sofia Casebre e Maria Emília Moreira são as únicas que transitam do mandato do anterior presidente Pedro Ribeiro, sendo que Maria Emília Moreira entrou para o município há 16 anos, no último mandato de José Sousa Gomes. A vereadora mais antiga em funções no município, depois de ter sido presidente da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, mantém basicamente os mesmos pelouros, com alguns pequenos ajustes, da educação, saúde e protecção civil, sendo também a responsável pelos transportes e pelo Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP).

O vice-presidente e a vereadora Ana Sofia Casebre rivalizam em áreas que são das mais complicadas, a seguir às áreas da gestão financeira, recursos humanos e planeamento e ordenamento do território que estão nas mãos do presidente Joaquim Catalão. O vice-presidente tem a seu cargo as obras municipais e as particulares, a fiscalização, o trânsito, os seguros, equipamentos e frota municipal, além das taxas e licenças, ocupação do espaço público e o balcão único de atendimento. Ana Sofia Casebre fica responsável pela comunicação do município, que vai ter um gabinete próprio, quando nos anteriores mandatos era Pedro Ribeiro que controlava a divulgação das acções da autarquia.

Joaquim Catalão, vai ter a gestão das relações com as freguesias, aproveitando a experiência de muitos anos como autarca da freguesia da cidade, do ambiente, fundos comunitários e o empreendedorismo e desenvolvimento económico. O novo presidente tem também os pelouros do aprovisionamento, recolha de resíduos, espaços verdes, área que já controlava na junta através da delegação de competências da câmara, e administração geral e modernização administrativa. Para terminar o leque de pelouros, Ana Sofia Casebre fica com a cultura, o turismo, a área da juventude, serviços de internet e redes sociais, estando também responsável pelas festas e feiras, protecção dos animais, execuções fiscais/contra-ordenações, património cultural e arquitectónico, museu e centro de interpretação histórica. Mário Figueiredo, tem também as hortas urbanas, o conselho cinegético, arquivo municipal e o pelouro da imigração e integração das minorias.