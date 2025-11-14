uma parceria com o Jornal Expresso
14/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 14-11-2025 12:00

Pelouros distribuídos e mais uma vereadora a tempo inteiro na Câmara da Chamusca

Lisete Fidalgo é a nova vereadora em regime de permanência da Câmara Municipal da Chamusca. Presidente Nuno Mira é quem assume maioria dos pelouros.

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, determinou a atribuição dos pelouros para o mandato 2025-2029 e a nomeação de Lisete Fidalgo como vereadora em regime de permanência. Segundo a autarquia, a distribuição tem como objectivo desburocratizar e modernizar os serviços, agilizar os processos de decisão e reforçar a eficácia, eficiência e transparência da administração local, assegurando respostas rápidas e qualificadas às necessidades da população e promovendo um desenvolvimento equilibrado do concelho.
Em relação à distribuição de pelouros, Nuno Mira vai ficar responsável pelas áreas da Coordenação e Administração Geral, Cultura, Desenvolvimento Económico, Captação de Investimento e Fundos Comunitários, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Planeamento Estratégico e Ordenamento do Território, Relações Públicas e Comunicação, Turismo Promoção Local e Valorização do Património.
O vice-presidente do município, Rui Ferreira, fica com o Apoio às Freguesias, Associativismo, Fiscalização Municipal, Gestão do Espaço Público, Infraestruturas Municipais, Mobilidade e Transportes, Obras Públicas e Particulares, Proteção Civil e Sustentabilidade Ambiental. Lisete Fidalgo fica responsável pelas áreas da Acção Social, Desporto e Juventude, Educação e Saúde.
