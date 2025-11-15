Autarcas do Entroncamento aprovam medidas para reforçar participação pública

Os autarcas do executivo municipal do Entroncamento querem que os cidadãos possam participar de forma mais ampla nas reuniões da câmara municipal. A intenção foi debatida na primeira reunião do executivo para o mandato 2025-2029, realizada a 29 de Outubro, onde foi aprovado por unanimidade o novo regimento camarário.

O documento, que define, entre outras coisas, o funcionamento das reuniões, foi ajustado para permitir a participação remota de munícipes e garantir que pelo menos uma sessão mensal decorra em horário pós-laboral, de forma a facilitar a presença do público. A proposta partiu do vereador Ricardo Antunes (PS), que defendeu a importância de “abrir a política local a quem trabalha e não pode assistir às reuniões durante o dia”. O socialista sugeriu ainda a diferenciação de alguns prazos, para melhor analisar propostas que sejam apresentadas, consoante a sua complexidade. O vereador Rui Madeira (PSD) reforçou também a possibilidade de os cidadãos poderem intervir nas reuniões remotamente e apresentou ainda a ideia de modernizar o registo das reuniões, acrescendo ao actual sistema sonoro um registo digital.

Após uma breve pausa para análise conjunta, as propostas do PS e do PSD foram aceites e integradas no novo regimento, tendo o presidente da câmara, Nelson Cunha (Chega), elogiado o espírito de colaboração entre os vereadores e destacado a importância de começar o mandato com “diálogo, educação e abertura”.

Primeira reunião com apelos à colaboração

A primeira reunião do novo executivo do Entroncamento ficou marcada por um tom de cordialidade entre o novo presidente, Nelson Cunha (Chega), e os vereadores da oposição. Logo no arranque da sessão, Mário Balsa, que foi candidato do PS à câmara, destacou a redução da abstenção como sinal de um “debate forte de ideias” e defendeu que o diálogo e o entendimento entre partidos serão essenciais para encontrar as soluções mais correctas para o futuro do Entroncamento. Ricardo Antunes (PS) reforçou o papel do PS como uma oposição “colaborativa, mas exigente”. Também candidato à presidência nas autárquicas, o vereador Rui Madeira (PSD), apelou à valorização de todos os pontos de vista políticos, lembrando que o concelho “precisa do apoio de todos para melhorar as suas condições”. Sublinhou ainda a importância de uma postura participativa do novo executivo, alertando para que “não se repitam erros e atitudes” do passado, que “aparentemente, não deixaram saudades”. O presidente Nelson Cunha reafirmou a sua vontade de trabalhar “com abertura e em prol da comunidade” e realçou que a nova configuração política da câmara, com três forças representadas, exige cooperação e elevação democrática. “O importante é trabalharmos todos pelo bem dos entroncamentenses”, concluiu.