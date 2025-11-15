Executivo socialista mantém liderança em Vialonga com João Tremoço à frente da junta 

Tomaram posse os 13 autarcas eleitos para a Assembleia de Freguesia de Vialonga, numa cerimónia que se realizou no Salão Nobre da Casa do Povo. O executivo da junta foi eleito por voto secreto, tendo sido apresentada apenas uma lista, proposta pelo Partido Socialista. Integram o executivo o presidente da junta reeleito, João Tremoço, e ainda Cláudia Mocho, Célia Luís, António Hermínio e Joana Silvestre.

A mesa da assembleia, também eleita por voto secreto, é presidida por Telmo Soares, tendo como primeiro secretário Pedro Fernandes e segunda secretária Sandra Correia, todos do PS. Nas bancadas da oposição vão sentar-se uma eleita da CDU, três eleitos da Coligação Nova Geração (PSD/IL) e quatro elementos do Chega, a juntar aos cinco socialistas.

No discurso de tomada de posse, João Tremoço afirmou que pretende continuar a ser uma pessoa simples e a exercer uma presidência de porta aberta, ouvindo todos num espírito de diálogo construtivo. “Temos ainda muitos sonhos por cumprir”, afirmou o edil, agradecendo aos funcionários da junta o trabalho dos últimos quatro anos.

O Chega só tinha o eleito Fernando Fernandes no último mandato, mas agora o próprio fez questão de dizer, no seu discurso de tomada de posse, que o partido passou a “líder da oposição”, o que mostra que Vialonga “quer mudanças”.



Célia Luís deixa CDS e junta-se ao executivo socialista

Célia Luís, que no último mandato estava sentada na bancada da oposição como independente em representação do CDS, integra agora o executivo socialista, também como independente. A O MIRANTE, contou que, ainda antes de ser convidada para integrar a equipa socialista, já tinha a intenção de se desvincular do CDS, por não se rever em algumas das matérias que o partido defendia. Recusou a proposta para ser cabeça-de-lista em Vialonga e informou o CDS de que não estava disponível. Depois, aceitou o convite do PS.

Célia Luís foi uma das eleitas mais interventivas no último mandato nas assembleias de freguesia de Vialonga. Mesmo sendo eleita única, conseguiu ver aprovadas várias das suas propostas. Diz que nunca quis ser presidente de junta e que prefere estar na retaguarda, razão pela qual integra o executivo para trabalhar. “Se sentir que não venho para trabalhar ou que não me deixam trabalhar, eu saio. Tenho a capacidade de perceber quando não estou a fazer nada e saio. No fundo, o que quero é que as minhas propostas vejam a luz do dia e que o trabalho que fiz até aqui não acabe”, afirmou.

Uma das propostas que vai defender, e que foi aprovada em 2019, é pôr a circular na freguesia um minibus para transportar a população das zonas mais remotas. A instalação de um skate park e de um parque canino são outros dos projectos que vai defender e que também já têm o aval da assembleia de freguesia.