Manuel Valamatos orgulhoso das contas certas e rigor da Câmara de Abrantes

O município de Abrantes lidera o ‘ranking’ de desempenho financeiro entre os de média dimensão, segundo o Anuário Financeiro dos Municípios relativo a 2024, resultado que o presidente da câmara entende como reconhecimento do trabalho exigente e responsável. “É um resultado que nos deixa orgulhosos do trabalho que temos vindo a fazer”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos (PS), sublinhando que a distinção reflecte uma gestão de contas certas, rigor e competência feita ao longo dos últimos anos.

O autarca afirmou que a distinção “reforça a confiança” na política de gestão municipal que o executivo tem vindo a seguir. “Este resultado é um estímulo para continuarmos este trabalho de contas certas, de rigor, de competência naquilo que fazemos do ponto de vista da administração dos nossos serviços públicos”, disse o presidente da autarquia.

Segundo o Anuário, elaborado pelo Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (CICF/IPCA) em parceria com a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) e o Tribunal de Contas, entre os 308 municípios portugueses, apenas 86 obtiveram um nível considerado satisfatório de eficácia e eficiência financeira, atingindo pelo menos metade da pontuação total possível (1.900 pontos). Para Manuel Valamatos, este reconhecimento “é motivo de orgulho e de satisfação”, porque “demonstra que é possível conjugar uma gestão rigorosa com investimento público relevante”.

O autarca destacou que “ter contas certas não significa ter muito ou pouco dinheiro, mas sim trabalhar com responsabilidade e cumprir regras e normas exigentes” de gestão. “Estamos a fazer um conjunto de investimentos muito importantes e estruturantes no concelho, e conseguimos, apesar de tudo, manter contas certas. Isso é motivo de felicidade, de satisfação e de reconhecimento”, afirmou, acrescentando que o mérito “é colectivo, de todos os técnicos e profissionais do município”. O presidente frisou ainda que “a estabilidade financeira do município permite continuar a investir e apoiar as pessoas e as instituições”, assegurando que a autarquia vai manter a prioridade em “investimentos estruturais que tenham futuro e impacto real na vida das populações”.

“Vamos continuar a fazer uma gestão com racionalidade e inteligência, cumprindo regras e normas, e isso deixa-nos satisfeitos, sobretudo quando o reconhecimento vem de entidades como o Tribunal de Contas ou da Ordem dos Contabilistas Certificados”, sublinhou.