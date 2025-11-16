uma parceria com o Jornal Expresso
16/11/2025

Política | 16-11-2025 10:00

Helena Neves promete uma Câmara de Salvaterra de Magos ao serviço das pessoas e não das vaidades 

Helena Neves durante a tomada de posse dos eleitos para a assembleia e câmara municipal - foto O MIRANTE
Helena Neves tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, liderando o movimento independente Juntos Fazemos Mais, e defendeu uma política ao serviço das pessoas, com ética, verdade e sentido de comunidade.

Helena Neves tomou posse como presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, em cerimónia que decorreu a 4 de Novembro, no auditório municipal Escola “O Século”, em Salvaterra de Magos. Eleita pelo movimento independente Juntos Fazemos Mais, Helena Neves destacou, na cerimónia de tomada de posse de instalação dos novos órgãos autárquicos do município, que o futuro do concelho “constrói-se com todos” e que a acção política deve estar “ao serviço das pessoas e nunca de interesses ou vaidades”. Acrescentou que “fazer política é cuidar, escutar, unir e transformar; é servir com ética, com verdade e com sentido de comunidade”.
Foram empossados para a câmara municipal, além de Helena Neves (presidente), Manuel Bolieiro e Noel Caneira, vereadores eleitos também pelo movimento independente Juntos Fazemos Mais. Tomaram ainda posse os vereadores Francisco Madelino e Ortélia Lobo, do Partido Socialista; Samuel Germano, do partido Chega; e José Manuel Coelho, pelo PSD.
Helena Neves disse ainda querer “reforçar pontes, fortalecer parcerias e criar novas sinergias” com instituições sociais, associações, escolas, forças de segurança, bombeiros, profissionais de saúde, defendendo que irá trabalhar lado a lado porque “ninguém faz sozinho o que se constrói verdadeiramente em comunidade”. A autarca enumerou a educação, cultura, acção social, saúde, habitação, mobilidade, desenvolvimento económico, património e ambiente como prioridades, garantindo que “cada decisão será tomada com o propósito de criar mais qualidade de vida, mais oportunidades e mais orgulho em pertencer ao concelho”.
A mesa da assembleia municipal é composta pelo presidente Francisco Naia, que tem Cláudia Mesquita como primeira secretária e Álvaro Feijão como segundo secretário. A vitória do movimento independente estendeu-se também a todas as freguesias do concelho, excepto a freguesia do Granho, que foi conquistada pelo Partido Socialista.

