Município de Rio Maior com quatro autarcas a tempo inteiro e pelouros distribuídos
Os quatro eleitos da coligação PSD/CDS, vencedora das eleições, vão repartir responsabilidades sobre as diversas áreas de actuação e exercer funções a tempo inteiro na Câmara de Rio Maior.
O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD), procedeu à distribuição de pelouros a si próprio e aos vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS, João Lopes Candoso, Leonor Fragoso e Miguel Santos, que vão continuar com funções a tempo inteiro no executivo municipal. O presidente fica com as áreas da gestão financeira e orçamental, governança e controlo interno; relações públicas e comunicação institucional; gestão patrimonial; obras municipais, gestão de infra-estruturas e espaço público; protecção civil, segurança e protecção animal; freguesias e coesão territorial; estratégia e desenvolvimento habitacional; e financiamento e cooperação.
O vice-presidente Lopes Candoso fica com os pelouros jurídico, contencioso e fiscalização; planeamento e desenvolvimento territorial; planeamento e desenvolvimento desportivo; gestão urbanística e obras particulares; cooperação e desenvolvimento associativo. A vereadora Leonor Fragoso fica com as pastas da gestão administrativa e documental; gestão de recursos humanos; educação e apoio à comunidade educativa; acção social e inclusão; saúde, bem-estar e saúde pública; cultura e promoção do património cultural.
O vereador Miguel Santos fica com a responsabilidade sobre as áreas da inovação, transição digital e tecnologias da informação; ambiente e sustentabilidade; juventude e cidadania; turismo e promoção territorial; gestão administrativa e manutenção de cemitérios municipais; actividade económica e desenvolvimento empresarial; trânsito, mobilidade e transportes; feiras, mercados e promoção económica.