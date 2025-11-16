Nelson Cunha descarta ter ganho protagonismo após desentendimentos com Ilda Joaquim

O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Nelson Cunha, descarta que os desentendimentos que teve com a anterior autarca, Ilda Joaquim, tenham influenciado o resultado das eleições autárquicas. O autarca, eleito pelo Chega, afirma que a vitória se deve à sua ligação à terra, à proximidade com as pessoas e aos valores de esforço e respeito que sempre o guiaram. “O passado é o passado. Estou onde estou porque sempre estive próximo das pessoas e trabalhei. Tudo o que conquistei foi com esforço e dedicação”, afirmou o presidente a O MIRANTE, recordando os anos em que trabalhou no estrangeiro, “chegando a fazer 70 ou 80 horas de trabalho por semana”.

Nelson Cunha diz que traz para a política local os valores familiares e o espírito de trabalho que marcaram o seu percurso pessoal e profissional. “Sempre fui novo para os cargos que desempenhei, mas tenho noção do trabalho que é necessário para se conquistar algo na vida, e irei dedicar-me a 100% ao concelho do Entroncamento. Quando assim é, o resultado só pode ser bom”, sublinhou. Após a primeira reunião do actual executivo municipal, o autarca destacou ainda o “ambiente de abertura e colaboração” entre os vereadores, garantindo que se depender de si esse será o tom do novo mandato. “Hoje ficou provado que podemos trabalhar em conjunto por um Entroncamento melhor. É isso que os entroncamentenses esperam e merecem”, afirmou no final da primeira sessão camarária como presidente do executivo. O autarca garantiu também que pretende manter uma relação próxima com a população, reforçando a sua presença no terreno. “Gosto das pessoas e gosto de estar envolvido com elas. Ainda hoje estive com a Protecção Civil a visitar uma senhora afectada pelas chuvas. É isso que quero continuar a fazer: estar presente, ouvir e resolver”, sublinhou.

Recorde-se que o desentendimento com o ex-presidente de câmara, Ilda Joaquim, surgiu pouco tempo depois de Nelson Cunha ter anunciado a sua candidatura ao município do Entroncamento. Na altura, o agora presidente explicou que há cerca de um ano e meio se sentou à mesa com Ilda Joaquim, e o seu marido, para acertar a compra de um imóvel situado na Rua Doutor Fanhais. Entretanto, depois de assumir a candidatura, os processos pararam de repente sendo que, numa das últimas reuniões do anterior executivo foi aprovado o embargo da obra por “desconformidades”.