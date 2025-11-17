PS e PSD voltam a dividir cargos nos SMAS de Vila Franca de Xira

A Câmara de Vila Franca de Xira procedeu à nomeação dos novos membros do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) na primeira reunião de câmara do mandato.

Com base na proposta agora aprovada, o novo Conselho de Administração dos SMAS de Vila Franca de Xira passa a ser composto por Arlindo de Matos Dias (presidente), Marina Tiago (vogal administradora) e entra novamente um nome do PSD na administração, com Rui Rocha a ocupar o cargo de vogal administrador. A nomeação gerou queixas na oposição, que considerou tratar-se novamente de um acordo pós-eleitoral feito entre PS e a coligação liderada pelo PSD, apesar desta última ter negado qualquer acordo e, pelo contrário, garantir que a presença como vogal na administração dos SMAS visa acompanhar e inspeccionar o trabalho dos socialistas.

Os SMAS são dirigidos por um Conselho de Administração composto por um presidente e dois vogais, num órgão colegial que é responsável pela gestão dos serviços municipalizados, pela deliberação sobre matérias relativas aos recursos humanos, pela preparação das opções do plano e orçamento, pela elaboração dos documentos de prestação de contas e pela adopção de medidas que visem melhorar a organização e o funcionamento dos serviços. Compete ainda a este órgão actuar nas áreas relacionadas com a prestação do serviço público municipalizado e com a contratação de bens, serviços e empreitadas.