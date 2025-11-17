uma parceria com o Jornal Expresso
17/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 17-11-2025 07:00

PS e PSD voltam a dividir cargos nos SMAS de Vila Franca de Xira

PS e PSD voltam a dividir cargos nos SMAS de Vila Franca de Xira
Rui Rocha (PSD) entra como vogal na administração dos SMAS de Vila Franca de Xira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Presidência dos serviços de águas e saneamento fica nas mãos de Arlindo Dias e entra Rui Rocha, do PSD, como vogal da administração.

A Câmara de Vila Franca de Xira procedeu à nomeação dos novos membros do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) na primeira reunião de câmara do mandato.
Com base na proposta agora aprovada, o novo Conselho de Administração dos SMAS de Vila Franca de Xira passa a ser composto por Arlindo de Matos Dias (presidente), Marina Tiago (vogal administradora) e entra novamente um nome do PSD na administração, com Rui Rocha a ocupar o cargo de vogal administrador. A nomeação gerou queixas na oposição, que considerou tratar-se novamente de um acordo pós-eleitoral feito entre PS e a coligação liderada pelo PSD, apesar desta última ter negado qualquer acordo e, pelo contrário, garantir que a presença como vogal na administração dos SMAS visa acompanhar e inspeccionar o trabalho dos socialistas.
Os SMAS são dirigidos por um Conselho de Administração composto por um presidente e dois vogais, num órgão colegial que é responsável pela gestão dos serviços municipalizados, pela deliberação sobre matérias relativas aos recursos humanos, pela preparação das opções do plano e orçamento, pela elaboração dos documentos de prestação de contas e pela adopção de medidas que visem melhorar a organização e o funcionamento dos serviços. Compete ainda a este órgão actuar nas áreas relacionadas com a prestação do serviço público municipalizado e com a contratação de bens, serviços e empreitadas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar