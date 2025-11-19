uma parceria com o Jornal Expresso
19/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 19-11-2025 17:59

Assembleia Municipal de Ourém aprova manutenção dos 5% de participação variável no IRS para 2026

Assembleia Municipal de Ourém aprova manutenção dos 5% de participação variável no IRS para 2026
Assembleia Municipal de Ourém reuniu em sessão extraordinária
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Presidente da Câmara de Ourém defendeu continuidade da taxa, sublinhando que a receita é essencial para o equilíbrio financeiro do município.

A Assembleia Municipal de Ourém aprovou, com 34 votos a favor e três contra, a proposta do executivo camarário para manter, em 2026, a participação variável do município no IRS em 5%, o limite máximo permitido por lei. O tema gerou debate entre o presidente da câmara, Luís Albuquerque (PSD), e o eleito do PS, Nuno Batista, que apresentou uma proposta alternativa.
Luís Albuquerque defendeu a continuidade da taxa, sublinhando que a receita — estimada em cerca de 2,5 milhões de euros — é essencial para o equilíbrio financeiro do município. “Queremos que o município continue a ficar com os 5% do IRS cobrado no nosso concelho. É uma verba significativa, que faria toda a diferença no nosso orçamento”, afirmou. O autarca acrescentou ainda que a natureza progressiva do imposto garante justiça fiscal. “Paga quem mais recebe, não seriam muitas as famílias prejudicadas”, disse.
Em resposta, Nuno Batista argumentou que o município tem margem para aliviar a carga fiscal dos munícipes. Segundo o eleito socialista, entre 30 de Junho de 2024 e 30 de Junho de 2025, a autarquia arrecadou mais 11% de receitas fiscais, o que corresponde a um aumento de cerca de 770 mil euros. Para o PS, esta evolução permitiria devolver 1% da participação do IRS às famílias. “Seria um sinal óptimo para atrair classe média qualificada para o concelho. A descida representaria cerca de 400 mil euros, apenas metade do aumento que o município arrecadou no último ano”, defendeu, sugerindo que a redução fosse progressiva e acompanhada pelo crescimento futuro da receita.
Luís Albuquerque contrapôs que o aumento das receitas fiscais resulta sobretudo da dinâmica económica local, nomeadamente através do IMT e da Derrama. “Houve transações, houve negócios e as empresas estão a ganhar mais dinheiro. Isso devia ser enaltecido”, afirmou, reforçando que os 5% de IRS são uma receita da qual o município “não pode abdicar”. O autarca recordou ainda que os jovens já beneficiam do regime de IRS Jovem implementado pelo Governo, medida que considerou “estruturante”.
A proposta acabou por ser aprovada, garantindo que, em 2026, o município de Ourém continuará a arrecadar os 5%, valor máximo da participação variável no IRS.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar