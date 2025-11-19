uma parceria com o Jornal Expresso
19/11/2025

Política | 19-11-2025 16:15

Azambuja aprova apoio de 30 mil euros para a Cruz Vermelha de Aveiras de Cima

Município vai apoiar a delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa na compra de uma ambulância.

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou, na reunião de 18 de Novembro, a atribuição de um apoio no valor de 30 mil euros para ajudar a delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) na compra de uma ambulância. A proposta, apresentada pela vereadora responsável pelo pelouro da Protecção Civil, Ana Coelho (PS), foi aprovada por unanimidade.
O pedido surgiu por parte da delegação de Aveiras de Cima da CVP, que solicitou apoio para poder adquirir uma ambulância Tipo A2 que custa 59.866 euros. Durante a apresentação da proposta a vereadora destacou o apoio da protecção civil às instituições que actuam diariamente no socorro à população no concelho de Azambuja.
A vereadora do Partido Social Democrata (PSD), Margarida Lopes, realçou o voto a favor por parte do PSD. “Estamos a dar cumprimento ao que dissemos no último ano, os vereadores do PSD estarão sempre disponíveis para apoiar quer a cruz vermelha quer os bombeiros”, disse.
