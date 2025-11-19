uma parceria com o Jornal Expresso
19/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 19-11-2025 17:21

Câmara da Chamusca vai apoiar campos de férias das juntas de freguesia

Município vai atribuir apoios às juntas de freguesia para a realização de campos de férias dos alunos do concelho.

A Câmara Municipal da Chamusca vai atribuir apoios às juntas e uniões de freguesia do concelho. A medida foi apresentada na última sessão camarário, realizada na quarta-feira, 19 de Novembro, e aprovada por todos os elementos do executivo municipal.
Ficou definido contemplar a União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande com a atribuição de um apoio no montante de 1200 euros para a realização do seu campo de férias. No caso da União das Freguesias da Parreira e Chouto o montante vai ser de 5500 euros. Por último, em relação à Junta de Freguesia de Vale de Cavalos, vão ser atribuídos 517 euros para a realização do campo de férias. As verbas vão ser utilizadas para pagamento a monitores, realização de actividades, entre outras.
O executivo, liderado pelo socialista Nuno Mira, adiantou também que se encontra disponível para apoiar outros campos de férias, nomeadamente os de Natal, caso existam e respeitem as normas habituais.
