Política | 19-11-2025 20:52

Câmara de Salvaterra quer manter taxas do IMI, IRS e derrama

Vereador Manuel Bolieiro e a presidente Helena Neves durante a reunião de câmara
A autarquia salvaterrense pretende manter os valores das taxas de IMI, IRS e da derrama. Proposta foi aprovada, por maioria, em reunião de câmara.

O município de Salvaterra de Magos vai manter a taxa de 0,35% do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) em 2026, e fixar a participação do IRS em 5%, segundo propostas aprovadas pelo executivo camarário esta quarta-feira, 19 de Novembro.
A proposta da presidente da autarquia, Helena Neves, foi aprovada por maioria com votos contra do eleito do partido Chega, mas a decisão ainda terá de ser submetida à Assembleia Municipal.
“Mantivemos as taxas em vigor no município com a finalidade de garantir a estabilidade fiscal das famílias e das empresas, mas também assegurar o equilíbrio orçamental corrente” do município, segundo referiu a presidente da autarquia, Helena Neves.
O executivo aprovou também o lançamento de uma derrama de 1% sobre o lucro tributável das empresas com um volume de negócios superior a 150 mil euros, mantendo uma taxa de 0,01% para empresas com volume igual ou inferior ao montante supracitado.

