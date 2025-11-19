Presidente da República e primeiro-ministro realçam dedicação à causa pública e integridade de Octávio de Oliveira

O Presidente da República realçou "a dedicação à causa pública, a integridade de carácter e o percurso humanista" de Octávio de Oliveira", falecido na terça-feira, 18 de Novembro, considerando que estes valores ficarão "na memória de todos com profunda gratidão". "A dedicação à causa pública, a integridade de carácter e o percurso humanista de Octávio Félix de Oliveira, ficam na memória de todos com profunda gratidão", afirma Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem publicada na página oficial da Presidência da República. O Presidente da República recorda que Octávio de Oliveira, foi uma "personalidade reconhecida pela sua intervenção na área do trabalho e da segurança social", que ocupou altos cargos públicos, "missão que se encontrava a desempenhar na presidência do Instituto da Segurança Social". E que foi também Secretário de Estado do Emprego e Presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional.

O primeiro-ministro também lamentou o seu falecimento e disse que Portugal "deve-lhe muito” pelo seu “trabalho exemplar" em funções públicas, especialmente pela sua "dedicação ao sector social".

Octávio de Oliveira, presidente do Instituto da Segurança Social (ISS) e ex-secretário de Estado do Emprego de Passos Coelho, morreu aos 65 anos, vítima de doença prolongada. Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Economia, da Universidade Técnica de Lisboa, Octávio Oliveira era, desde 22 de maio de 2024, presidente do Instituto da Segurança Social. Octávio Oliveira presidiu também ao Conselho Directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) entre 2011 e 2013 e foi vereador do PSD na Câmara de Torres Novas. Foi director do Centro de Formação Profissional para a Indústria da Cerâmica, nas Caldas da Rainha (2005-2011) e director do Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação (2016 -2024).